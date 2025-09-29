मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में लगातार ठगी की वारदातें, महिला को सम्मोहित कर लूट लिए गहने

    कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्क होटल के पास रविवार सुबह एक वृद्ध महिला से गहनों की ठगी की वारदात सामने आई है। यह घटना ठीक एक दिन पहले हुई ऐसी ही वारदात की पुनरावृत्ति मानी जा रही है, जिससे जिले में सनसनी फैल गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 05:16:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 05:16:37 PM (IST)
    सतना में लगातार ठगी की वारदातें, महिला को सम्मोहित कर लूट लिए गहने
    सतना में लगातार ठगी की वारदातें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्क होटल के पास रविवार सुबह एक वृद्ध महिला से गहनों की ठगी की वारदात सामने आई है। यह घटना ठीक एक दिन पहले हुई ऐसी ही वारदात की पुनरावृत्ति मानी जा रही है, जिससे जिले में सनसनी फैल गई है।

    महिला को सम्मोहित कर लिए गहने

    जानकारी के अनुसार, घनश्याम विहार कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय आशा जैन पति चंपालाल जैन सुबह लगभग 7:30 बजे मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान पार्क होटल के पास अचानक दो युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान महिला को सम्मोहित कर उन्होंने सोने की चैन, दो अंगूठियां और कान के झुमके उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए।

    घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद

    महिला की स्थिति अभी भी असामान्य बताई जा रही है और वे बयान देने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके चलते पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि, पूरा घटनाक्रम स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला स्वयं अपने गहने उतारकर युवकों को सौंप रही हैं और उसके बाद दोनों आरोपी वहां से निकल जाते हैं।

    शहर में दहशत का माहौल

    पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि शनिवार को भी एसडीएम बंगले के पास नायब तहसीलदार की पत्नी से इसी तरह की ठगी की घटना हुई थी।

    दिनदहाड़े हो रहे वारदातों से सहमे लोग

    लगातार दो दिनों में महिलाओं को निशाना बनाए जाने से जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोग खुलेआम दिनदहाड़े हो रही इन वारदातों से सहमे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।

    महिलाओं को बना रहे निशाना

    इन लगातार घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि ठग गिरोह सक्रिय है और खासकर महिलाओं को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों तक पहुंचकर इस गिरोह पर लगाम लगाती है।

    इसे भी पढ़ें... MP News: नाचते-नाचते आई मौत... पति के साथ डांस करते समय युवती को आया हार्ट अटैक, देखें Viral Video

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.