सतना में लगातार ठगी की वारदातें, महिला को सम्मोहित कर लूट लिए गहने

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्क होटल के पास रविवार सुबह एक वृद्ध महिला से गहनों की ठगी की वारदात सामने आई है। यह घटना ठीक एक दिन पहले हुई ऐसी ही वारदात की पुनरावृत्ति मानी जा रही है, जिससे जिले में सनसनी फैल गई है।

महिला को सम्मोहित कर लिए गहने जानकारी के अनुसार, घनश्याम विहार कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय आशा जैन पति चंपालाल जैन सुबह लगभग 7:30 बजे मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान पार्क होटल के पास अचानक दो युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान महिला को सम्मोहित कर उन्होंने सोने की चैन, दो अंगूठियां और कान के झुमके उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए।