सतना में लगातार ठगी की वारदातें, महिला को सम्मोहित कर लूट लिए गहने

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्क होटल के पास रविवार सुबह एक वृद्ध महिला से गहनों की ठगी की वारदात सामने आई है। यह घटना ठीक एक दिन पहले हुई ऐसी ही वारदात की पुनरावृत्ति मानी जा रही है, जिससे जिले में सनसनी फैल गई है।
जानकारी के अनुसार, घनश्याम विहार कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय आशा जैन पति चंपालाल जैन सुबह लगभग 7:30 बजे मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान पार्क होटल के पास अचानक दो युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान महिला को सम्मोहित कर उन्होंने सोने की चैन, दो अंगूठियां और कान के झुमके उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए।
महिला की स्थिति अभी भी असामान्य बताई जा रही है और वे बयान देने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके चलते पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि, पूरा घटनाक्रम स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला स्वयं अपने गहने उतारकर युवकों को सौंप रही हैं और उसके बाद दोनों आरोपी वहां से निकल जाते हैं।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि शनिवार को भी एसडीएम बंगले के पास नायब तहसीलदार की पत्नी से इसी तरह की ठगी की घटना हुई थी।
लगातार दो दिनों में महिलाओं को निशाना बनाए जाने से जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोग खुलेआम दिनदहाड़े हो रही इन वारदातों से सहमे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।
इन लगातार घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि ठग गिरोह सक्रिय है और खासकर महिलाओं को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों तक पहुंचकर इस गिरोह पर लगाम लगाती है।
