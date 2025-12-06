सिहोर में सरकारी शिक्षिका की बर्बरता, 6वीं कक्षा की बच्चियों को छड़ी से पीटा; एक छात्रा बेहोश

नवदुनिया प्रतिनिधि, अमलाहा (सिहोर): जिले के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठरी में कक्षा 6वीं की आठ बच्चियों को छड़ी से पीटने की घटना से पालकों में रोष है। शिक्षिका की इस बर्बरता से एक छात्रा बेहोश भी हो गई।घटना विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल रूप से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।

मामले को सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संज्ञान में लिया और तत्काल आष्टा विकासखंड के बीआरसी और बीईओ को जानकारी दी। परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को छात्राओं की स्थिति तथा घटना का पूरा विवरण बताया। परिषद ने आरोपित शिक्षिका पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।