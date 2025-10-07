काल बना अस्पताल... MP में मासूम की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के ग्राम पिपलिया मीरा में दो साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ग्राम बरखेड़ी स्थित मुस्कान क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इलाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया।

जानकारी के अनुसार ग्राम पिपलिया मीरा निवासी गजराज कुशवाहा ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि उनके बड़े भाई कन्हैयालाल की बेटी दीक्षा 2 वर्ष को 2 अक्टूबर की सुबह करीब 10.30 बजे खांसी और बुखार की शिकायत पर डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा की क्लिनिक मुस्कान क्लिनिक बरखेड़ी ले जाया गया था।