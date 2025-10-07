मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    काल बना अस्पताल... MP में मासूम की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

    MP News: सीहोर जिले के ग्राम पिपलिया मीरा में दो साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ग्राम बरखेड़ी स्थित मुस्कान क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इलाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया।

    By Akhilesh Gupta
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 05:02:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 05:02:20 PM (IST)
    काल बना अस्पताल... MP में मासूम की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
    MP में मासूम की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत।

    HighLights

    1. इंजेक्शन लगाने के बाद 2 साल की मासूम की हुई मौत
    2. डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
    3. गलत इलाज का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के ग्राम पिपलिया मीरा में दो साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ग्राम बरखेड़ी स्थित मुस्कान क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इलाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया।

    जानकारी के अनुसार ग्राम पिपलिया मीरा निवासी गजराज कुशवाहा ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि उनके बड़े भाई कन्हैयालाल की बेटी दीक्षा 2 वर्ष को 2 अक्टूबर की सुबह करीब 10.30 बजे खांसी और बुखार की शिकायत पर डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा की क्लिनिक मुस्कान क्लिनिक बरखेड़ी ले जाया गया था।

    इंजेक्शन लगाने के बाद गई जान

    परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाने के बाद कोई और उपचार नहीं किया, जिसके कुछ देर बाद ही मासूम की तबीयत बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। इसके बाद बच्ची को तत्काल सीहोर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से शाम 6 बजे हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया गया। परिवार ने उसे आगे मनन चाइल्ड केयर हास्पिटल लालघाटी भोपाल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के बावजूद बच्ची को होश नहीं आया और अंततः उसकी मौत हो गई।

    परिजनों ने की डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग

    परिवार ने डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही दीक्षा की हालत बिगड़ गई थी। परिजनों ने यह भी बताया कि डॉक्टर की क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी जांच से सच्चाई सामने आ सकती है।

    यह भी पढ़ें- एकतरफा प्यार में पागल हुआ छात्र... महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी, थाने पहुंची पीड़िता

    पुलिस ने की कार्रवाई

    कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और परिजनों का आवेदन प्राप्त किया गया है। मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला गंभीर है और पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.