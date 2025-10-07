काल बना अस्पताल... MP में मासूम की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के ग्राम पिपलिया मीरा में दो साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ग्राम बरखेड़ी स्थित मुस्कान क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इलाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया।
जानकारी के अनुसार ग्राम पिपलिया मीरा निवासी गजराज कुशवाहा ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि उनके बड़े भाई कन्हैयालाल की बेटी दीक्षा 2 वर्ष को 2 अक्टूबर की सुबह करीब 10.30 बजे खांसी और बुखार की शिकायत पर डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा की क्लिनिक मुस्कान क्लिनिक बरखेड़ी ले जाया गया था।
परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाने के बाद कोई और उपचार नहीं किया, जिसके कुछ देर बाद ही मासूम की तबीयत बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। इसके बाद बच्ची को तत्काल सीहोर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से शाम 6 बजे हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया गया। परिवार ने उसे आगे मनन चाइल्ड केयर हास्पिटल लालघाटी भोपाल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के बावजूद बच्ची को होश नहीं आया और अंततः उसकी मौत हो गई।
परिवार ने डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही दीक्षा की हालत बिगड़ गई थी। परिजनों ने यह भी बताया कि डॉक्टर की क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी जांच से सच्चाई सामने आ सकती है।
कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और परिजनों का आवेदन प्राप्त किया गया है। मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला गंभीर है और पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है।