सिवनी में छात्रों से लगवाया गया ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे, विहिप ने कार्रवाई करने के लिए सौंपा ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में सोमवार को आयोजित गीता जयंती महोत्सव के बाद योग कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्राचार्य प्रतिक्षा मानगढ़े पर बच्चों से अल्लाह हू अकबर के नारे लगवाने के आरोप लगाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अरी थाना प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों को प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया है।

प्रभारी प्राचार्य को हटाया गया जिला शिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे ने प्रभारी प्राचार्य को अरी हायर सेकंडरी स्कूल से हटाकर डीईओ कार्यालय अटैच कर दिया है। जांच के लिए चार सदस्यीय दल बनाया गया है। प्रभारी प्राचार्य के धार्मिक नारे लगवाने की जानकारी बच्चों ने घर में दी। विद्यार्थियों व अभिभावकों ने प्रभारी प्राचार्य को पद से हटाने व निलंबित करने की मांग करते हुए स्कूल के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी की। कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन समाप्त किया।