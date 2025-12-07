भावांतर योजना का कमाल... मंडी में सोयाबीन की रिकॉर्ड आवक, किसानों को ₹1100 प्रति क्विंटल का लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। इस साल सोयाबीन के भावांतर ने किसानों को तो राहत दी ही है, कृषि उपज मंडी समिति को भी मालामाल कर दिया। गत वर्ष से डेढ़ गुना आवक में वृद्धि रही। राजस्व का आंकड़ा दोगुना करीब पहुंच गया। अब तक करीब 18 हजार किसानों ने भावांतर योजना के तहत करीब चार लाख क्विंटल सोयाबीन मंडी नीलामी में बेच दिया है। बीते दो माह में करीब छह लाख क्विंटल की आवक रही। कृषि उपज मंडी में पीला सोना खूब बरस रहा है।

इस बार सोयाबीन की बंपर आवक भावांतर योजना के चलते गत वर्ष की अपेक्षा इस बार बंपर आवक हो रही है। दो माह में छह लाख क्विंटल सोयाबीन मंडी नीलामी में बिक गया। कारोबार करीब 260 करोड़ का हुआ। मंडी समिति को शुल्क के रूप में राजस्व 26 करोड़ से भी अधिक मिला। गत वर्ष इन्हीं दो माह में मात्र 13.56 करोड़ का राजस्व मिला था। सोयाबीन की आवक भी चार लाख क्विंटल के करीब थी। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा बताते हैं कि भावांतर योजना में किसानों को अपनी सोयाबीन मंडी नीलामी में बेचने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजन मंडी में पीला सोना खूब बरसने लगा। आवक बढ़ने के कारण राजस्व में भी काफी बढ़ोतरी हो गई। बीते पखवाड़ा तक मंडी में सोयाबीन की आवक 30 से 40 हजार बोरी तक का आंकड़ा पार कर रही थी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लग्न सरा के चलते आवक कमजोर हो गई है।