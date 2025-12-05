उज्जैन में जाली नोट रैकेट का पर्दाफाश; 19 लाख रुपये के साथ एक गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

मेरी खबरें
    By Amit Atalasia
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 01:13:18 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 01:13:18 PM (IST)
    उज्जैन में नकली नोट बरामद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। हीरा मिल की चाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को 19 लाख रुपये के नकली नोट के साथ पकड़ा है। शुक्रवार को पूरे मामले का राजफाश किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात पुलिस टीम ने सोनू नामक एक युवक के घर पर दबिश दी थी, जहां से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए। बताया जा रहा है कि करीब 19 लाख रुपये जब्त किए गए हैं।

    पुलिस लंबे समय से रखी थी नजर

    पुलिस लंबे समय से सोनू पर नजर रख रही थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। सोनू का नाम बीते दिनों तेल कांड में भी सामने आया था, जब महाराष्ट्र से आए तेल से भरे ट्रक की हेराफेरी की गई थी। नकली नोट मामले में अधिकारियों का कहना है कि आरोपित के अन्य साथियों की तलाश जारी है। शुक्रवार को पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है।


