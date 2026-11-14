MP में बढ़ रहा बाघों का साम्राज्य, बफर में नहीं हुई CCF की नियुक्ति, सबसे ज्यादा हुई घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमिरया। प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में अब बाघों का साम्राज्य सिर्फ कोर एरिया तक सीमित नहीं रह गया है। अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 50 से ज्यादा बाघ सक्रिय हैं। इन बाघों ने अपने विचरण क्षेत्र गांवों के करीब बना लिए हैं।

निगरानी और सुरक्षा के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन बाघों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए अलग प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए बफर में सीसीएफ की नियुक्ति के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया है।