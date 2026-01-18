Weather Update: उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी, UP में सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत,100 से ज्यादा ट्रेनें लेट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के राज्यो में कड़ाके की ठंड का दौर मकर संक्रांति के बाद भी जारी है। कोहरे और शीतलहर के कारण इन राज्यों में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि इस सप्ताह में भी इन इलाकों के लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर-पश्चिम भारत के इलाके में शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।
इस खराब मौसम की मार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों पर रही है। जहां एक ओर कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन कठिन है, वहीं घने कोहरे के कारण एक्सप्रेस-वे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिस कारण कई सड़क हादसे हुए हैं। पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा वाहनों की टक्कर हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई हैं। इस घने कोहरे ने डेढ़ साल के मासूम की भी जान ले ली। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में घना कोहरा छा रहा है, जिस कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई है। इसी कारण सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। वहीं घने कोहरे के कारण भारतीय रेल के ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चली। जिस कारण इस कड़ाके की ठंड में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जम्मू-कश्मीर में 40 दिन के कड़ाके की ठंड का दौर 'चिल्लई कलां' का शनिवार को 28वां दिन बीता। कश्मीर घाटी में तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। शनिवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.0 तक पहुंच गया, वहीं शोपियां में -5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों में भी मौसम का हाल खराब है। इन इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस कारण यहां पर्यटन भी प्रभावित होने लगा है। स्पीति के शिंकुला दर्रा इलाके में पर्यटन के लिए गए 25 लोग भारी बर्फबारी के कारण फंस गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस और प्रशासन की सहायता से रेस्क्यू किया गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो रही है।
पंजाब के ज्यादातर इलाके में घना कोहरा छा रहा है, जिस कारण सुबह और रात की दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई है। वहीं राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 4-8 डिग्री के बीच बनी हुई है।
हरियाणा में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। सुबह-शाम अति घना कोहरा छाया रह रहा है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। जिससे की ठंड और अधिक बढ़ेगी। कोहरे के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।