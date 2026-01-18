Weather Update: उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी, UP में सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत,100 से ज्यादा ट्रेनें लेट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के राज्यो में कड़ाके की ठंड का दौर मकर संक्रांति के बाद भी जारी है। कोहरे और शीतलहर के कारण इन राज्यों में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि इस सप्ताह में भी इन इलाकों के लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर-पश्चिम भारत के इलाके में शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में 7 लोगों मौत इस खराब मौसम की मार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों पर रही है। जहां एक ओर कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन कठिन है, वहीं घने कोहरे के कारण एक्सप्रेस-वे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिस कारण कई सड़क हादसे हुए हैं। पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा वाहनों की टक्कर हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई हैं। इस घने कोहरे ने डेढ़ साल के मासूम की भी जान ले ली। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।