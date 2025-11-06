हरियाणा चुनाव आयोग तैयार कर रहा है राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर विस्तृत रिपोर्ट
Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 11:13:01 AM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 11:15:53 AM (IST)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
HighLights
- केंद्रीय चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण
- मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले, झूठे हैं आरोप
- सबकी नजरें चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर
डिजिटल डेस्कः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हरियाणा चुनाव आयोग अब औपचारिक जवाब तैयार कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए. श्रीनिवास से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दोनों जगहों पर मतदान किया है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता से झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। राहुल का कहना था कि मकान नंबर जीरो वाली प्रविष्टियों में अनियमितता है। कई ऐसे मतदाता दर्ज हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, फिर भी रिकॉर्ड में बेघर बताए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलों से मांगी रिपोर्ट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने उन सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, जहां राहुल गांधी ने कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया है। संभावना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग बुधवार तक आरोपों पर बिंदुवार जवाब सार्वजनिक करेगा।
इससे पहले अगस्त में जब राहुल गांधी ने ऐसे ही आरोप लगाए थे, तब हरियाणा चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था। श्रीनिवास ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने की हर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सुधार के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जाता है। वोट चोरी जैसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी का पलटवार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी के बयानों को पूर्णतः झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर हमला हैं। गांधी परिवार ने चार पीढ़ियों तक देश पर शासन किया, लेकिन अब राजनीति के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है।
बिहार में भी दोहराया जा सकता है पैटर्नः राहुल गांधी
एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जैसी वोटिंग में गड़बड़ियां हुईं, वैसा ही पैटर्न बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूचियों में हेरफेर और दोहरी वोटिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर
अब राजनीतिक हलकों की निगाहें केंद्रीय चुनाव आयोग की उस रिपोर्ट पर हैं, जिसमें राहुल गांधी के आरोपों पर बिंदुवार जवाब पेश किया जाएगा। यह रिपोर्ट तय करेगी कि कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है और हरियाणा प्रशासन ने मतदाता सूची के प्रबंधन में किस स्तर की पारदर्शिता बरती है।