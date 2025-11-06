हरियाणा चुनाव आयोग तैयार कर रहा है राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर विस्तृत रिपोर्ट

डिजिटल डेस्कः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हरियाणा चुनाव आयोग अब औपचारिक जवाब तैयार कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए. श्रीनिवास से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दोनों जगहों पर मतदान किया है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता से झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। राहुल का कहना था कि मकान नंबर जीरो वाली प्रविष्टियों में अनियमितता है। कई ऐसे मतदाता दर्ज हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, फिर भी रिकॉर्ड में बेघर बताए गए हैं।