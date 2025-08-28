PM Modi Xi Jinping Meet: 7 साल बाद चीन की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री, 31 अगस्त को राष्ट्रपति शी के साथ द्विपक्षीय वार्ता

एजेंसी नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण एक बार फिर भारत और पड़ोसी देश चीन के बीच रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है। दोनों देशों के प्रमूख नेता आने वाले रविवार को तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुखों के मिलना तय हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जापान के अपने दो दिवसीय दौरे के बाद एससीओ शिखर सम्मलेन में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें निमंत्रित किया है। इस द्विपक्षीय वार्ता में ट्रंप के टैरिफ को पर बात होने की संभावना है। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।