School Holidays: बच्चों की बल्ले-बल्ले, सितंबर में स्कूलों में छुट्टियाें की लंबी लिस्ट जारी, देखें

डिजिटल डेस्क: सितंबर 2025 का महीना छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए खास होने वाला है। इस महीने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों की धूम रहेगी, बल्कि स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टियों (School Holidays In September 2025) की लंबी लिस्ट सामने आई है। गणेश चतुर्थी, ओणम, ईद-ए-मिलाद और नवरात्र स्थापना जैसे प्रमुख अवसरों पर लोग पढ़ाई और कामकाज से थोड़ा विराम लेकर परिवार संग समय बिता सकेंगे। सितंबर की शुरुआत होते ही त्योहारों और छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस साल यानी सितंबर 2025 में भी छात्रों और अभिभावकों को कई बड़े अवसर मिलेंगे जब स्कूल और दफ्तर बंद रहेंगे।