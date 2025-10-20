मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: किसे मिलेगा आर्थिक लाभ और किसे झेलनी होगी चुनौतियां, जानें सभी राशियों का हाल

    आज का दिन आपके लिए कई नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर अलग-अलग असर डाल रही है। कुछ राशियों को पुरानी चिंताओं से मुक्ति और आर्थिक लाभ मिलेगा तो कुछ को संबंधों में सावधानी बरतनी होगी।

    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 07:00:07 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: किसे मिलेगा आर्थिक लाभ और किसे झेलनी होगी चुनौतियां, जानें सभी राशियों का हाल
    धर्म डेस्क। आज का दिन आपके लिए कई नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर अलग-अलग असर डाल रही है। कुछ राशियों को पुरानी चिंताओं से मुक्ति और आर्थिक लाभ मिलेगा तो कुछ को संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। व्यापार, नौकरी, निवेश, दांपत्य जीवन और पारिवारिक मामलों से जुड़े संकेत आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। आइए जानते हैं 20 अक्टूबर 2025 का राशिफल, जिसमें बारहों राशियों के लिए विशेष भविष्यवाणियां शामिल हैं।

    मेष - आज दिन संतोषजनक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग मिलेगा। कोई पुराना कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। निवेश में लाभ के योग हैं। बच्चों को लेकर चिंता समाप्त होगी। कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है।

    वृषभ - आज किसी परिचित का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भागदौड़ और मानसिक तनाव बढ़ेगा। विरोधी आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है। विवादों से बचें और किसी पर निजी बातें न करें। दांपत्य जीवन में तनाव संभव है।


    मिथुन - आज का दिन शुभ रहेगा। नए मित्र मिलेंगे। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी से मतभेद समाप्त होंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा।

    कर्क - आज व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाए रखें। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रखें। व्यापार सामान्य रहेगा। निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। संपत्ति संबंधी मामलों में विवाद संभव है।

    सिंह - आज दिन सामान्य रहेगा। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। किसी पर अंधविश्वास न करें। स्वास्थ्य लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अनावश्यक खर्चों से बचें।

    कन्या - दिन उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है, परंतु कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। पुराने कार्यों में परिवर्तन लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव या मनोरंजन का अवसर मिल सकता है। बड़ा निवेश शुभ रहेगा।

    तुला - दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी पर अधिक विश्वास या उधार देने से बचें। मामा पक्ष में मांगलिक कार्य के योग हैं।

    वृश्चिक - आज कुछ समस्याओं के कारण आप मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे। विरोधी आपके बने हुए कार्यों में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान में संयम बरतें। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें। व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, अतः वाणी पर नियंत्रण रखें।

    धनु - आज लंबी यात्रा सफल रहेगी। किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।

    मकर - आज का दिन सामान्य रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत लाभदायक होगी। पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी। व्यापार में प्रगति होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। लंबी यात्रा के योग हैं।

    कुंभ - दिन सामान्य रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। किसी नए कार्य की शुरुआत हेतु लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

    मीन - आज घर में मेहमानों का आगमन होगा। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। लंबी यात्रा के योग हैं। वैवाहिक मतभेद दूर होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी बड़े निवेश की योजना सफल हो सकती है।

