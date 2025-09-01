Pitru Paksha 2025: क्या सचमुच पूर्वज आते हैं धरती पर? गरुड़ पुराण से जानिए राज

धर्म डेस्क। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। जिसका समापन आश्विन माह की अमावस्या पर होता है। ऐसे में 8 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। यह वह अवधि मानी जाती है जब पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप कि तरह पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। वहीं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए पितृ पक्ष के दौरान रोजाना श्रद्धाभाव से पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। लेकिन क्या पितृ पक्ष में पूर्वजों को देख पाना मुमकिन है? इस सवाल को लेकर सभी संशय में रहते हैं। आइए, इसके बारे में गरुड़ पुराण से जानते हैं-