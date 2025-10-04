Aaj Ka Rashifal 04 October 2025: आज का दिन इन राशियों के लिए रहेगा कष्टदायी, यहां देख लीजिए अपना राशिफल

मेरी खबरें
    धर्म डेस्क। आज का दिन बारह राशियों के लिए उतार-चढ़ाव, अवसर और चुनौतियाँ लेकर आया है। कहीं स्वास्थ्य और व्यवसाय को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है तो कहीं परिवार और रिश्तों में नई खुशियाँ जुड़ेंगी। आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का राशिफल।

    मेष - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ावों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ चिंता या अस्वस्थता महसूस हो सकती है, इसलिए आवश्यक सावधानियाँ बरतना ठीक रहेगा।व्यापार या व्यवसाय में नुकसान के संकेत दिख सकते हैं, अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो नुकसान बढ़ सकता है; बेहतर होगा सतर्क रहकर आंकलन करें और स्पष्ट योजनाओं के साथ आगे बढ़ें।

    वृषभ - आज का दिन आपके लिए सामान्य सा रहेगा, और आप जो सोचेंगे वे पूरे होंगे. स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, परन्तु भावना में स्थिरता रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्य की संभावना बनेगी. व्यापार या व्यावसाय में आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर पड़ सकती है

    मिथुन - आज के दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कारोबारी और व्यावसायिक क्षेत्रों में आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी, कुछ नया कार्य शुरू करने का अवसर मिल सकता है. परिवार में मांगलिक अवसरों के योग बनेंगे, और आज के दिन आप नया वाहन या मकान आदि की योजना बना सकते हैं.

    कर्क - आज का दिन आपके लिए सुखद और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। आप किसी विशेष कार्य के संबंध में बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कानूनिक मामलों में जीत मिलने की संभावना बनी हुई है, जिससे आपको न्याय पक्ष में एक मजबूत स्थिति मिलेगी। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखेंगे। पारिवारिक जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपका सकारात्मक रवैया पूरे परिवार पर प्रभाव डालेगा

    सिंह - आज का दिन कई तरह की परेशानियाँ ला सकता है. आप बिना वजह वाद-विवाद में उलझ सकते हैं और किसी पर झूठा आरोप भी लग सकता है. शारीरिक तौर पर आज कमजोरी महसूस होगी, जिससे दिन थोड़ा थका हुआ रहेगा. किसी खास के लिए मन में चिंताएँ बनी रह सकती हैं. व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन करना आज आपके लिए उचित नहीं प्रतीत होगा; मन थोड़ा अशांत रहेगा. घर और परिवार में किसी विषय को लेकर तनाव या तनावपूर्ण झगड़ा भी हो सकता है.

    कन्या - आज आप किसी करीबी के व्यवहार के कारण तनाव का सामना कर सकते हैं; किसी रिश्ते में बड़ा मतभेद भी उभर सकता है. स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की आशंका है, और जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है. कारोबार या व्यवसाय से जुड़े मामलों में अपने साझेदार के साथ धोखा होने जैसी स्थिति बन सकती है. परिवार में उत्तराधिकार या संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति सामने आ सकती है.

    तुला - आज आप किसी खास कार्य के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, और परिवार के किसी सदस्य या प्यारे परिचित को आप कभी-कभी से दूर भी जा सकते हैं। वाहन चलाते समय या उसका आदान-प्रदान करते समय सावधानी बेहद जरूरी है; दुर्घटना घटित हो सकती है। व्यवसाय या व्यापारिक गतिविधियों में आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है; आपका साझीदार या पार्टनर आपके साथ नहीं रहेगा।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मनचाहा सफल होंगे और किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं और मन में खुशी बनी रहेगी। आज किसी नए कार्य के दायित्व की प्राप्ति संभव है, जिससे आपके व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में नया अवसर खुलेगा। व्यापार और कारोबार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी

    धनु - आज आप किसी अदालत पक्ष के विवाद में फँस सकते हैं, जिसका कारण काम की अधिकता और तनाव रहेगा। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, मन उदास और अस्वस्थ महसूस कर सकता है। व्यवसायिक स्तर पर नुकसान की स्थिति बन सकती है और आपकी साझेदारी में धोखा मिल सकता है। पारिवारिक मुद्दों में संपत्ति से जुड़ा मानसिक टकराव पैदा हो सकता है, और परिवार के सदस्य आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वाहन आदि के इस्तेमाल में सावधानी बरतें।

    मकर - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से जिस काम में आप प्रयासरत हैं, उसमें सफलता मिलने की संभावना प्रबल है, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्रों में लाभ के मार्ग खुलते दिख रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। यदि आप नया मकान, वाहन या अन्य महत्वपूर्ण वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज वह अवसर प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ यह समय खुशियों से भरा रहेगा और आपसी मनोबल बढ़ेगा।

    कुंभ - आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। आप गलतफहमी या अनावश्यक वाद-विवाद में उलझ सकते हैं और इससे तनाव बढ़ सकता है। अधिकारी वर्गों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके कामकाज और कानूनी मामलों पर पड़ सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से हानि या नुकसान की संभावना भी बन सकती है, खासकर व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में। इस दिन परिवार में किसी धार्मिक आयोजन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ सकती है

    मीन - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। आज आप अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में शानदार ढंग से दिखाई देगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें; बहस-तकरार से दूर रहें। व्यापार में आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है, और रुका हुआ धन भी मिल सकता है। साथ ही परिवार के साथ आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर भी पा सकेंगे।

