धर्म डेस्‍क। भारत में दशहरा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। रावण को जलाने के बाद, बहुत से लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर ले आते हैं। आखिर इस परंपरा के पीछे क्या कारण हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि रावण दहन की लकड़ी और राख को घर लाने का क्या महत्व है।

रावण दहन परंपरा और इसका महत्व दशहरा या विजयदशमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देश भर में बड़े-बड़े खेतों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण दहन का यह दृश्य देखकर बहुत से लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर ले आते हैं।