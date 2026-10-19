धर्म डेस्क। भारत में दशहरा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। रावण को जलाने के बाद, बहुत से लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर ले आते हैं। आखिर इस परंपरा के पीछे क्या कारण हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि रावण दहन की लकड़ी और राख को घर लाने का क्या महत्व है।
दशहरा या विजयदशमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देश भर में बड़े-बड़े खेतों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण दहन का यह दृश्य देखकर बहुत से लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर ले आते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन की लकड़ी और राख को घर लाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। यह भी माना जाता है कि इस राख और लकड़ी में भगवान राम की शक्ति होती है, जो आपके घर को बुरी नज़र और परेशानियों से बचाती है।
घर में सुख-समृद्धि बनी रहे, इसके लिए राख को पूजा की जगह पर रखा जाता है। कई लोग इसे खेतों में भी फेंक देते हैं, उनका मानना है कि इससे अच्छी फसल होती है।
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रावण दहन की राख को न सिर्फ़ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक नज़रिए से भी ज़रूरी माना जाता है। यह राख लकड़ी और नैचुरल चीज़ों से बनी होती है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि यह राख पर्यावरण को शुद्ध करती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में मदद करती है।
कई ग्रामीण इलाकों में लोग इस राख को अपने खेतों में मिलाते हैं ताकि फसलों पर कीड़े न लगें और मिट्टी की क्वालिटी बेहतर हो सके। इससे पता चलता है कि यह परंपरा सिर्फ़ धार्मिक कारणों से ही नहीं है, बल्कि इसके पर्यावरण और खेती से जुड़े फ़ायदे भी हैं।
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रावण दहन से बची हुई लकड़ी को घर लाने की परंपरा भी खास है। माना जाता है कि यह लकड़ी परिवार को बुरी ताकतों से बचाती है और घर में सुख-शांति बनाए रखती है। इन लकड़ियों को घर के दरवाज़े के पास रखा जाता है, ताकि घर में कोई बुरी नज़र या दुर्भाग्य न आए।
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