    Pushya Nakshatra 2025: धनतेरस से पहले आई खरीदारी की शुभ घड़ी, जानिए क्या खरीदें जिससे धन-समृद्धि में होगी वृद्धि

    Diwali 2025: दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन से पांच दिन पहले खरीदी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र 14 एवं 15 अक्टूबर को 24 घंटे 6 मिनिट रहेगा। इस वर्ष नक्षत्रों के राजा पुष्य का सयोग मंगल एवं बुध के साथ बनेगा। मंगल पुष्य से जहां धन वृष्टि वहीं बुध पुष्य से सर्वार्थ सिद्धि के संयोग बन रहे है। इस संयोग के साथ सिध्य और साध्य योग भी रहेंगे।

    By ramkrashna Mule
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 08:01:02 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 08:01:02 PM (IST)
    Pushya Nakshatra 2025: धनतेरस से पहले आई खरीदारी की शुभ घड़ी, जानिए क्या खरीदें जिससे धन-समृद्धि में होगी वृद्धि
    धनतेरस से पहले आई खरीदारी की शुभ घड़ी।

    HighLights

    1. सभी प्रकार की चल-अचल संपत्ति रहेगी शुभ फलदायी
    2. इस बार मंगल एवं बुध के साथ पुष्य का बनेगा संयोग
    3. सराफा के साथ नए-पुराने बाजार रहेंगे खरीदारों से गुलजार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन से पांच दिन पहले खरीदी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र 14 एवं 15 अक्टूबर को 24 घंटे 6 मिनिट रहेगा। इस वर्ष नक्षत्रों के राजा पुष्य का सयोग मंगल एवं बुध के साथ बनेगा। मंगल पुष्य से जहां धन वृष्टि वहीं बुध पुष्य से सर्वार्थ सिद्धि के संयोग बन रहे है। इसमें सोना-चांदी भूमि, भवन, मकान, दुकान के साथ ही सभी अचल-अचल संपत्ति की खरीदी स्थायी शुभ फल प्रदान करेगी।

    क्या है शुभ मुहूर्त?

    इस संयोग के साथ सिध्य और साध्य योग भी रहेंगे जो दिन का महत्व ओर अधिक बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सहित भी बाजार खरीदारों से गुलजार रहेंगे। ज्योतिविर्दों के अनुसार नक्षत्रों का राजा पुष्य मंगलवार को दिवस पर्यंत एवं बुधवार को उदयातिथि में रहने से यह दोनों ही दिन मान्य रहेगा। ज्योतिर्विद विनायक तिवारी के अनुसार 14 अक्टूबर मंगलवार को पुष्य नक्षत्र सुबह 11.54 से बुधवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पुष्य नक्षत्रों को नक्षत्रों का राजा बताया गया है।


    इस नक्षत्र में सोना और चांदी की खरीदी को सबसे शुभ माना जाता है जो सुख-समृद्धि की देवी महालक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। साथ ही जमीन, मकान और वाहन की खरीदारी भी लाभकारी मानी गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं वाहन के साथ ही घरेलू उपयोगी सामग्री की खरीदारी भी समृद्धि दायक बताई गई।

    माता लक्ष्मी के जन्म का नक्षत्र इसलिए विशेष

    ज्योतिर्विद पं. विजय त्रिवेदी कहते है कि पुष्य नक्षत्र को मां लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र बताया गया है। इसके चलते इस दिन धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। इस दिन सोना या अन्य धातु या घर लाई गई चल-अचल संपत्ति प्रतीक रूप में लक्ष्मी का आगमन है। इससे घर में स्थाई रूप में सुख-समृद्धि की वास होता है।

    इस नक्षत्र में क्या खरीदें?

    • पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति के साथ अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदी उत्तम मानी गई है।

    • पुष्य नक्षत्र में खरीदारी से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन में सतत वृद्धि के योग बनते है।

    • यह समय भूमि-भवन, प्लॉट आदि में निवेश के लिए श्रेष्ठ समय है।

    • इसमें नए व्यापार की शुरुआत, उसके लिए बहीखाता, लेपटॉप और अन्य सामग्री खरीदारी करना चाहिए।

    • इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन भी हितकर माना गया है।

