Pushya Nakshatra 2025: धनतेरस से पहले आई खरीदारी की शुभ घड़ी, जानिए क्या खरीदें जिससे धन-समृद्धि में होगी वृद्धि

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन से पांच दिन पहले खरीदी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र 14 एवं 15 अक्टूबर को 24 घंटे 6 मिनिट रहेगा। इस वर्ष नक्षत्रों के राजा पुष्य का सयोग मंगल एवं बुध के साथ बनेगा। मंगल पुष्य से जहां धन वृष्टि वहीं बुध पुष्य से सर्वार्थ सिद्धि के संयोग बन रहे है। इसमें सोना-चांदी भूमि, भवन, मकान, दुकान के साथ ही सभी अचल-अचल संपत्ति की खरीदी स्थायी शुभ फल प्रदान करेगी।

क्या है शुभ मुहूर्त? इस संयोग के साथ सिध्य और साध्य योग भी रहेंगे जो दिन का महत्व ओर अधिक बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सहित भी बाजार खरीदारों से गुलजार रहेंगे। ज्योतिविर्दों के अनुसार नक्षत्रों का राजा पुष्य मंगलवार को दिवस पर्यंत एवं बुधवार को उदयातिथि में रहने से यह दोनों ही दिन मान्य रहेगा। ज्योतिर्विद विनायक तिवारी के अनुसार 14 अक्टूबर मंगलवार को पुष्य नक्षत्र सुबह 11.54 से बुधवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पुष्य नक्षत्रों को नक्षत्रों का राजा बताया गया है।