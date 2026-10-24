शरद पूर्णिमा के राजकीय उत्सव से जबलपुर का गढ़ा बना लघु काशी-वृंदावन

सुरेन्द्र दुबे, जबलपुर। पूर्णचंद्र की चांदनी जब धरती पर उतरती है, तो रात केवल रात नहीं रह जाती। शरद की धवल चांदनी में आस्था का उजास घुलता है, खीर में अमृतत्व की कल्पना आकार लेती है और श्रीकृष्ण के महारास की स्मृति से वृंदावन का भावलोक सजीव हो उठता है।

इसे शरद पूर्णिमा कहें, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, भारतीय संस्कृति में यह तिथि प्रकृति, प्रेम, आरोग्य और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का पर्व है। लेकिन संस्कारधानी जबलपुर के लिए शरद पूर्णिमा का अर्थ केवल चंद्रमा की सोलह कलाओं की पूर्णता और लक्ष्मी पूजन तक सीमित नहीं है।

उस समय गढ़ा ही इस क्षेत्र का प्रमुख नगरीय केंद्र था। रानी दुर्गावती के आमंत्रण और संरक्षण में स्वामी विट्ठलनाथ का यहां आगमन हुआ और उनके प्रवास ने इस क्षेत्र की धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी। स्वामी विट्ठलनाथ वैष्णव भक्ति परंपरा के प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन और पुष्टिमार्गीय भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। गढ़ा में शरद पूर्णिमा के उत्सव का आरंभ इसी वैष्णव भावभूमि से जुड़ा था। उत्तर भारत में मुगल सत्ता के विस्तार के दौर में गढ़ा में इस प्रकार का राजकीय धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता था। रानी दुर्गावती की उदार सांस्कृतिक दृष्टि और स्वामी विट्ठलनाथ की आध्यात्मिक परंपरा के मेल ने गढ़ा को विशिष्ट पहचान दी। पचमठा मंदिर सहित क्षेत्र की ऐतिहासिक धार्मिक विरासत इसी व्यापक सांस्कृतिक प्रवाह की स्मृति संजोए हुए है। इस दृष्टि से शरद पूर्णिमा जबलपुर की सांस्कृतिक स्मृति का वह अध्याय है, जिसमें राजसत्ता, संत परंपरा और लोक आस्था एक साथ दिखाई देते हैं। गढ़ा का लघु काशी-वृंदावन के रूप में स्मरण इसी विरासत की ओर संकेत करता है। Weekly Rashifal 25 To 31 October 2026: धनु के लिए कार्यक्षेत्र में लाभ, तुला को प्रापर्टी में फायदा, जानें कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए यह सप्‍ताह कौन जागता है, पूछती हैं महालक्ष्मी शरद पूर्णिमा का एक लोकप्रिय नाम कोजागरी पूर्णिमा है। लोकमान्यता के अनुसार, इस रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और पूछती हैं-को जागर्ति, अर्थात कौन जाग रहा है। यह प्रश्न केवल रातभर जागने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, कर्म और चेतना के प्रति सजग रहने का भी प्रतीक माना जा सकता है।

भारतीय लोकजीवन ने इस मान्यता को धन-धान्य, समृद्धि और श्रम के सम्मान से जोड़ दिया है। इसी रात चंद्रमा की उजली आभा को विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृततुल्य गुण होते हैं। इसलिए घरों की छतों और आंगनों में खीर रखी जाती है। रातभर चांदनी में रखी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इस विश्वास में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, ऋतु परिवर्तन की अनुभूति और सामूहिक पारिवारिक उल्लास भी समाहित है। आयुर्वेद की पारंपरिक मान्यताओं में चंद्रमा, औषधियों और आरोग्य के बीच संबंध बताया गया है। वेद-पुराणों में चंद्रमा को मन और औषधियों से जोड़कर देखा गया है। हालांकि चांदनी में रखी खीर से सभी रोग दूर होने का दावा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन भारतीय लोकसंस्कृति में इस परंपरा का भावनात्मक और धार्मिक महत्व निर्विवाद है।