धर्म डेस्‍क। इस साल सितंबर का महीना खगोलीय दृष्टि से खास, अभूतपूर्व है। इस महीने दो ग्रहण का संयोग है। हाल ही में 7 सितंबर को देश व दुनिया ने पूर्ण ब्‍लड मूड चंद्र ग्रहण देखा, और अब कुछ ही दिन बाद एक और ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण होगा। इस साल सौ से अधिक वर्षों के बाद पितृ पक्ष में ग्रहण का संयोग बना है। यह भी क्‍या कम आश्‍चर्य है कि पितृ पक्ष का आरंभ ग्रहण से हुआ और समाप्ति भी ग्रहण से होगी। आगामी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आइये जानते हैं भारतीय समयानुसार यह कब लगेगा, किन देशों में दिखाई देगा और इसका देश व दुनिया पर, सभी 12 राशियों पर क्‍या असर होगा।

इन देशों में दिखाई देगा वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा। हालांकि, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह न्यूज़ीलैंड, फ़िजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्रों जैसे देशों में दिखाई देगा। इन खगोलीय घटनाओं ने निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों की रुचि जगा दी है।