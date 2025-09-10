धर्म डेस्क। इस साल सितंबर का महीना खगोलीय दृष्टि से खास, अभूतपूर्व है। इस महीने दो ग्रहण का संयोग है। हाल ही में 7 सितंबर को देश व दुनिया ने पूर्ण ब्लड मूड चंद्र ग्रहण देखा, और अब कुछ ही दिन बाद एक और ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण होगा। इस साल सौ से अधिक वर्षों के बाद पितृ पक्ष में ग्रहण का संयोग बना है। यह भी क्या कम आश्चर्य है कि पितृ पक्ष का आरंभ ग्रहण से हुआ और समाप्ति भी ग्रहण से होगी। आगामी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आइये जानते हैं भारतीय समयानुसार यह कब लगेगा, किन देशों में दिखाई देगा और इसका देश व दुनिया पर, सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा।
वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा। हालांकि, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह न्यूज़ीलैंड, फ़िजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्रों जैसे देशों में दिखाई देगा। इन खगोलीय घटनाओं ने निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों की रुचि जगा दी है।
21 सितंबर, 2025 को सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे शुरू होगा और देर रात 3:23 बजे तक रहेगा। यह आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन पड़ रहा है।
ज्योतिषीय दृष्टि से, यह ग्रहण कन्या राशि (कन्या राशि) में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। ग्रहण के समय, सूर्य, चंद्रमा और बुध सभी कन्या राशि में स्थित होंगे, और शनि मीन राशि से सीधी दृष्टि डाल रहा होगा। मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, बृहस्पति मकर राशि में और शुक्र और केतु सिंह राशि में एक साथ होंगे।
ज्योतिषियों का सुझाव है कि इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए विशेष महत्व रख सकता है। ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति, व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर, चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आती है।
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के 15 दिन में एक नहीं दो-दो ग्रहण, कैसे होगा इसका प्रभाव? जानें
पितृ पक्ष के अंत के साथ होने के कारण इस सूर्य ग्रहण का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि के दौरान ग्रहणों को ब्रह्मांडीय परिवर्तन और चिंतन का एक शक्तिशाली संकेत माना जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की स्थिति लोगों को अपने भीतर झाँकने, अधूरे मामलों को सुलझाने और अपनी जड़ों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई परंपराओं में, इसे आध्यात्मिक शुद्धि के अवसर के रूप में भी देखा जाता है, जो ग्रहण के समाप्त होने के बाद नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है।