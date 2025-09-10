मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Surya Grahan 2025 Date: सितंबर में ही लगने वाला है सूर्य ग्रहण, जानिये तारीख, समय और कहां दिखाई देगा, क्‍या प्रभाव होगा

    Surya Grahan 2025 Date: सूर्य ग्रहण 2025 की तिथि 21 सितंबर है। यह महीना दो खगोलीय घटनाओं से चिह्नित है: 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, और उसके ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष पितृ पक्ष की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही ग्रहण से होगी, जिससे यह अवधि ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 01:20:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 01:43:04 PM (IST)
    Surya Grahan 2025 Date: सितंबर में ही लगने वाला है सूर्य ग्रहण, जानिये तारीख, समय और कहां दिखाई देगा, क्‍या प्रभाव होगा
    21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण।

    HighLights

    1. इस साल एक पखवाड़े में दो बार ग्रहण का संयोग।
    2. यह घटना ज्‍योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्‍वपूर्ण है।
    3. पितृ पक्ष का आरंभ और समापन दोनों ग्रहण से।

    धर्म डेस्‍क। इस साल सितंबर का महीना खगोलीय दृष्टि से खास, अभूतपूर्व है। इस महीने दो ग्रहण का संयोग है। हाल ही में 7 सितंबर को देश व दुनिया ने पूर्ण ब्‍लड मूड चंद्र ग्रहण देखा, और अब कुछ ही दिन बाद एक और ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण होगा। इस साल सौ से अधिक वर्षों के बाद पितृ पक्ष में ग्रहण का संयोग बना है। यह भी क्‍या कम आश्‍चर्य है कि पितृ पक्ष का आरंभ ग्रहण से हुआ और समाप्ति भी ग्रहण से होगी। आगामी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आइये जानते हैं भारतीय समयानुसार यह कब लगेगा, किन देशों में दिखाई देगा और इसका देश व दुनिया पर, सभी 12 राशियों पर क्‍या असर होगा।

    इन देशों में दिखाई देगा

    वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा। हालांकि, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह न्यूज़ीलैंड, फ़िजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्रों जैसे देशों में दिखाई देगा। इन खगोलीय घटनाओं ने निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों की रुचि जगा दी है।

    सूर्य ग्रहण 2025 सितंबर तिथि और समय

    21 सितंबर, 2025 को सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे शुरू होगा और देर रात 3:23 बजे तक रहेगा। यह आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन पड़ रहा है।

    ज्योतिषीय दृष्टि से, यह ग्रहण कन्या राशि (कन्या राशि) में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। ग्रहण के समय, सूर्य, चंद्रमा और बुध सभी कन्या राशि में स्थित होंगे, और शनि मीन राशि से सीधी दृष्टि डाल रहा होगा। मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, बृहस्पति मकर राशि में और शुक्र और केतु सिंह राशि में एक साथ होंगे।

    सितंबर में सूर्य ग्रहण 2025 का ज्योतिषीय प्रभाव

    ज्योतिषियों का सुझाव है कि इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए विशेष महत्व रख सकता है। ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति, व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर, चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आती है।

    Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के 15 दिन में एक नहीं दो-दो ग्रहण, कैसे होगा इसका प्रभाव? जानें

    naidunia_image

    सूर्य ग्रहण 2025 और पितृ पक्ष से इसका संबंध

    पितृ पक्ष के अंत के साथ होने के कारण इस सूर्य ग्रहण का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि के दौरान ग्रहणों को ब्रह्मांडीय परिवर्तन और चिंतन का एक शक्तिशाली संकेत माना जाता है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की स्थिति लोगों को अपने भीतर झाँकने, अधूरे मामलों को सुलझाने और अपनी जड़ों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई परंपराओं में, इसे आध्यात्मिक शुद्धि के अवसर के रूप में भी देखा जाता है, जो ग्रहण के समाप्त होने के बाद नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.