IPL 2026 नीलामी में मैक्सवेल, डु प्लेसी से लेकर अश्विन तक ये दिग्गज नहीं होंगे शामिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट डेस्क। आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रही है। इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। लेकिन इस बार कई दिग्गज क्रिकेटर नीलामी का हिस्सा नहीं बनेंगे।

कुछ खिलाड़ियों ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है, जबकि कुछ ने इस सीजन लीग में न खेलने का निर्णय किया है। साथ ही जिन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने रिलीज किया, उनमें से भी कई ने नीलामी से दूरी बना ली है। यहां उन बड़े नामों की सूची दी जा रही है जो इस बार आईपीएल में नजर नहीं आएंगे।