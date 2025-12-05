IPL 2026 नीलामी में मैक्सवेल, डु प्लेसी से लेकर अश्विन तक ये दिग्गज नहीं होंगे शामिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट डेस्क। आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रही है। इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। लेकिन इस बार कई दिग्गज क्रिकेटर नीलामी का हिस्सा नहीं बनेंगे।
कुछ खिलाड़ियों ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है, जबकि कुछ ने इस सीजन लीग में न खेलने का निर्णय किया है। साथ ही जिन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने रिलीज किया, उनमें से भी कई ने नीलामी से दूरी बना ली है। यहां उन बड़े नामों की सूची दी जा रही है जो इस बार आईपीएल में नजर नहीं आएंगे।
इन सितारों के बिना होगी इस बार की नीलामी
ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इस सीजन नीलामी में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। 2012 में दिल्ली के साथ पदार्पण करने वाले मैक्सवेल पहली बार आईपीएल से बाहर रहेंगे। पिछले वर्ष पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीदा था, लेकिन इस साल रिटेन नहीं किया।
फाफ डु प्लेसी
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और लंबे समय तक सीएसके का हिस्सा रहे फाफ डु प्लेसी भी नीलामी में नहीं उतरेंगे। पिछले सीजन वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, जबकि इस बार उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को प्राथमिकता दी है। 2018 और 2021 में सीएसके के साथ खिताब जीतने वाले फाफ ने आरसीबी की कप्तानी भी संभाली थी।
मोईन अली
इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली भी इस सीजन आईपीएल नहीं खेलेंगे। वह पीएसएल में हिस्सा लेंगे, इसलिए नीलामी में अपना नाम नहीं देंगे। पिछले सीजन वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले, लेकिन उन्हें रिलीज कर दिया गया था।
मोहित शर्मा
भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा भी इस बार नीलामी में नहीं दिखेंगे। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले मोहित ने 2013 में सीएसके से आईपीएल सफर शुरू किया था। वह पंजाब, दिल्ली और गुजरात टाइटंस के लिए भी खेल चुके हैं।
आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल भी इस सीजन आईपीएल में नहीं उतरेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स से दो खिताब जीतने वाले रसेल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। हालांकि, वह कोलकाता के साथ पावर कोच की भूमिका में लौटे हैं।
रविचंद्रन अश्विन
भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। वह भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और पिछला सीजन सीएसके के साथ खेला था। अश्विन 2008 से लीग का हिस्सा रहे हैं और पंजाब किंग्स की कप्तानी भी कर चुके हैं।
इसे भी पढ़ें- IND Vs SA: कोहली-रुतुराज के शतक भी न दिला पाए भारत को जीत... भारतीय टीम ने इन 3 गलतियों के कारण गंवा दिया हाई स्कोरिंग मैच