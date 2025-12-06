IND vs SA 3rd ODI: रोहित-यशस्वी और विराट का तूफान... कुलदीप-कृष्णा ने भी बरपाया कहर, भारत ने जीती सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क। वाइजैक में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी और 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेते हुए भारतीय टीम ने इस निर्णायक मुकाबले में शुरुआत से अंत तक दबदबा बनाए रखा। अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 9 दिसंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में होगा।

20 मैच बाद बदला सिक्के का भाग्य टॉस भारतीय कप्तान केएल राहुल के पक्ष में गिरा, जो पिछले 20 मैचों से टीम इंडिया का साथ नहीं दे रहा था। ओस को देखते हुए राहुल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह निर्णय पूरे मैच में भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ।

साउथ अफ्रीका की टीम 47.5 ओवर में 270 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। सबसे बड़ी पारी खेले विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने, जिन्होंने 106 रन बनाकर अपना 23वां वनडे शतक पूरा किया। कप्तान टेम्बा बावुमा भी अच्छी बल्लेबाजी करते दिखे लेकिन 48 रन बनाकर फिफ्टी से चूक गए। अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किया। रन चेज में रोहित-यशस्‍वी की जोरदार शुरुआत लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहतरीन रही। रोहित शर्मा और यशस्‍वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 155 गेंदों पर 155 रन की साझेदारी कर मैच दक्षिण अफ्रीका से दूर कर दिया। रोहित शर्मा 75 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया।