IND vs WI 2nd ODI LIVE: गुवाहाटी वनडे में भारत ने किया ऐतिहासिक रन चेज, कप्तान गिल ने ठोका रिकॉर्ड दोहरा शतक, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बारसपरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ने इस मैच को कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक की मदद से 8 विकेट से जीत लिया। यह वनडे मैचों में भारतीय टीम का ऐतिहासिक रन चेज है।

खराब रही वेस्टइंडीज की शुरुआत इसी के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मैच में भारतीय कप्तान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। विंडीज टीम शुरुआत बेहद खराब रही। प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा डाले गए पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर ओपनर कीसी कार्टी आउट हो गए।