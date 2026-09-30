IND vs WI 2nd ODI LIVE: गुवाहाटी वनडे में भारत ने किया ऐतिहासिक रन चेज, कप्तान गिल ने ठोका रिकॉर्ड दोहरा शतक, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बारसपरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ने इस मैच को कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक की मदद से 8 विकेट से जीत लिया। यह वनडे मैचों में भारतीय टीम का ऐतिहासिक रन चेज है।
खराब रही वेस्टइंडीज की शुरुआत
इसी के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मैच में भारतीय कप्तान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। विंडीज टीम शुरुआत बेहद खराब रही। प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा डाले गए पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर ओपनर कीसी कार्टी आउट हो गए।
वेस्टइंडीज टीम का पहला विकेट 37 रनों के योग पर गिर गिया। इसके बाद ओपनर जॉन कैंपबेल और कप्तान शाई होप ने शानदार पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली और विंडीज को बड़े स्कोर की ओर ले गए।
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विंडीज ने बनाए 405 रन
कैंपबेल ने (101) और कप्तान होप ने (104) रनों की पारी खेली। इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज आमीर जांगू ने भी (114) रनों की शतकीय पारी खेली और विंडीज को बड़े स्कोर की ओर आगे बढ़ाया। अंतिम ओवर में रॉस्टन चेस ने (29) रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 405 रनों तक पहुंचाया।
इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया
50 ओवर में इस स्कोर तक पहुंचने में विंडीज के कुल 7 विकेट गिरे। यह एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में विंडीज का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट लिए।
भारत की शानदार शुरुआत
जवाब में भारत की ओर से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने की और टीम को सटीक और अक्रामक शुरुआत दिलाई। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का लगाया, इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित 32 गेंदों में 51 रन बनाकर अपनी फिफ्टी पूरी की। शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने 38 गेंदों में फिफ्टी पूरी की।
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रोहित ने पूरे किए 12 हजार रन
इसके बाद दोनों बल्लेबाज विंडीज गेंदबाजों पर टूट पड़े। पहले रोहित ने 73 रन बनाकर अपने एकदिवसीय में 12 हजार पूरे किए और इसके बाद 75 गेंदों में (101) रनों की दमदार पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 6 छक्के लगाए।
तीसरे नंबर पर खेलने आए विराट कोहली शानदार रंग में दिखाई दे रहे थे लेकिन वह 19 गेंदों पर (29) रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर खेलने आए रुतुराज गायकवाड अंत तक नाबाद रहे और 31 रनों की पारी खेलकर कप्तान गिल का साथ दिया।
कप्तान गिल का दोहरा शतक, कीर्तिमान स्थापित
दूसरे छोर पर खड़े कप्तान गिल लगातार विपक्षी गेंदबाजों पर आक्रमण करते रहे और अंत तक क्रीज पर मौजूद रहे। गिल ने इस मैच में (223) रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। गिल ने अपनी पारी में 26 चौके और 8 छक्के जड़े। गिल का यह दोहरा शतक अब तक सबसे तेज शतक है। विंडीज के गेंदबाज दो भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे।
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