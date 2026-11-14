टी-20 में जो शॉट अब है बेहद लोकप्रिय, 1936 में लगाते थे मुश्ताक अली; BCCI याद में कराता है टूर्नामेंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। क्रिकेट के टी-20 प्रारूप में ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में या लेग साइड की ओर आती गेंद को ऑफ साइड में मारकर बल्लेबाज वाहवाही बटोरते हैं। ऐसे शॉट क्रिकेट की परंपरागत किताबों में नहीं मिलते, लेकिन वर्तमान दौर के टी-20 क्रिकेट की यह पहचान बन चुके हैं।

मगर कम ही लोगों को पता है कि आजादी के पहले जब भारतीय टीम ने टेस्ट खेलना शुरू किया था तब एक ओपनर ऐसा भी था जो इसी अंदाज में बल्ला चलाया करता था। अब इंदौर के इन्हीं कैप्टन मुश्ताक अली के नाम पर देश का सबसे बड़ा टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता है।