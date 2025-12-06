Airtel यूजर्स को तगड़ा झटका! कंपनी ने चुपके से बंद किए दो सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Airtel) ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के अपने दो प्रीपेड डेटा पैक ₹121 और ₹181 को मार्केट से हटा दिया है। दोनों प्लान उन यूजर्स के बीच लोकप्रिय थे, जो सिर्फ 30 दिनों की वैधता के साथ अतिरिक्त हाई-स्पीड डेटा और Airtel Xstream Play प्रीमियम का एक्सेस लेना चाहते थे।
कंपनी ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद ये दोनों प्लान अब उपलब्ध नहीं हैं। इन रिचार्ज पैक में केवल डेटा बेनिफिट्स मिलते थे और साथ ही एयरटेल की OTT सब्सक्रिप्शन सर्विस का फ्री एक्सेस भी शामिल था, जिसमें Netflix, JioHotstar, SonyLIV सहित 25 से ज्यादा प्लेटफॉर्म का कंटेंट देखा जा सकता था।
प्लान हटने के बाद अब ग्राहकों को वैकल्पिक डेटा पैक्स चुनने होंगे। एयरटेल के मौजूदा डेटा टॉप-अप ऑप्शन इस तरह हैं-
यह भी पढ़ें- क्या है Sanchar Saathi ऐप? जिसे लेकर संसद में छिड़ा है घमासान, क्यों सरकार कर रही अनिवार्य, जानें सबकुछ
डेटा पैक में बदलाव ऐसे समय आया है, जब एयरटेल लगातार अपने वायरलेस यूज़र्स की संख्या बढ़ा रहा है। TRAI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 393.7 मिलियन हो गया है। इसके साथ ही एयरटेल ने 33.59% मार्केट शेयर दर्ज किया है, जिसमें हाल ही में जुड़े 1.252 मिलियन नए ग्राहकों की अहम भूमिका है। कुल मिलाकर, एयरटेल अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो को री-ऑर्गनाइज कर रहा है, ताकि यूजर्स को अधिक सुव्यवस्थित और वैल्यू-आधारित डेटा विकल्प दिए जा सकें।