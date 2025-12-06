Airtel यूजर्स को तगड़ा झटका! कंपनी ने चुपके से बंद किए दो सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Airtel) ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के अपने दो प्रीपेड डेटा पैक ₹121 और ₹181 को मार्केट से हटा दिया है। दोनों प्लान उन यूजर्स के बीच लोकप्रिय थे, जो सिर्फ 30 दिनों की वैधता के साथ अतिरिक्त हाई-स्पीड डेटा और Airtel Xstream Play प्रीमियम का एक्सेस लेना चाहते थे।

दोनों डेटा पैक चुपचाप हटाए गए कंपनी ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद ये दोनों प्लान अब उपलब्ध नहीं हैं। इन रिचार्ज पैक में केवल डेटा बेनिफिट्स मिलते थे और साथ ही एयरटेल की OTT सब्सक्रिप्शन सर्विस का फ्री एक्सेस भी शामिल था, जिसमें Netflix, JioHotstar, SonyLIV सहित 25 से ज्यादा प्लेटफॉर्म का कंटेंट देखा जा सकता था।