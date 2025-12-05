जीमेल का नया ‘मैनेज सब्सक्रिप्शन’ फीचर लॉन्च, अब एक क्लिक में हटाएं अनचाहे ईमेल

टेक्नोलॉजी डेस्क।। जब भी आप जीमेल खोलते हैं, तो इनबॉक्स प्रोमोशनल मेल, ऑफर्स, डिस्काउंट और ढेरों न्यूजलेटर्स से भरा हुआ मिलता है। इनमें से कई ईमेल ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी खोलते भी नहीं हैं। जरूरी और गैर-जरूरी मेल को अलग करने में काफी समय लग जाता है। इसी समस्या से राहत देने के लिए Gmail ने ‘Manage Subscriptions’ नाम का नया फीचर पेश किया है, जो सभी एक्टिव सब्सक्रिप्शन एक ही स्थान पर दिखाता है।
इस फंक्शन में सबसे ऊपर वही सेंडर दिखता है, जिसकी मेल सबसे ज्यादा आपके इनबॉक्स को भरती है। यहां से अनचाहे सब्सक्रिप्शन को आसानी से हटाया जा सकता है। यह भले ही कोई अंतिम समाधान न हो, लेकिन इनबॉक्स को काफी हद तक व्यवस्थित रखने में मददगार है।
Manage Subscriptions फीचर को कैसे इस्तेमाल करें
1. Gmail ऐप खोलें और दाहिने ऊपर दिए मेन्यू आइकन पर टैप करें।
2. नीचे स्क्रॉल करके ‘Manage Subscriptions’ विकल्प चुनें।
यदि यह ऑप्शन दिखाई न दे, तो गूगल प्ले स्टोर से Gmail ऐप अपडेट करें।
3. यहां आपको सभी सेंडर की लिस्ट अवरोही क्रम में मिलेगी, यानी जो ईमेल सबसे ज्यादा भेजते हैं वे सबसे ऊपर होंगे।
4. जरूरत न होने वाले सब्सक्रिप्शन को यहीं से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
5. अगर आप पीसी पर Gmail उपयोग कर रहे हैं, तो बाईं ओर मौजूद मेन्यू में जाकर ‘Manage Subscriptions’ विकल्प चुनें।
