    अगर आप अपना Google Pay का UPI PIN भूल गए हैं, तो इस तरीके से बिना Debit Card के भी बदल सकते हैं पिन

    Google Pay का UPI पिन बदलने के लिए डेबिट कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। बिना डेबिट कार्ड के भी UPI का पिन बदला जा सकता है, उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत होगी। ऐप में इस प्रकार ने आप अपना पिन बदल सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 04:11:24 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 04:13:42 PM (IST)
    ऐसे बदल सकते हैं UPI PIN

    टेक्नोलॉजी डेस्क: ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करने के लिए काफी लोग Google Pay का उपयोग करते हैं। UPI Payment के लिए G Pay एक चर्चित और भरोसेमंद एप है। इस ऐप पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जिससे युजर्स का काम आसान हो जाता है, ऐसा ही एक फीचर है, बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बदलने का। अगर कोई यूजर अपना पिन भूल गया है और उसके पास उसका डेबिट कार्ड नहीं है, तो इस फीचर का उपयोग कर वह आसानी से अपना पिन बदल सकता है।

    यह फीचर Google Pay के साथ-साथ अन्य यूपीआई एप्स में भी मिलता है। आपके पास डेबिट कार्ड नहीं होने पर आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से आसानी से कुछ स्टेप्स में पिन बदला जा सकता है। Google Pay में यह तरीका सबसे ज्यादा तब काम आता है, जब आपको इमरजेंसी में पिन बदलना हो और आपके पास डेबिट कार्ड नहीं हो। इस फीचर में एक पेंच यह है कि सभी बैंक ऐसी सुविधा नहीं देते हैं।


    यदि आपका बैंक आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जरिए यूपीआई पिन जनरेट करने की सुविधा देता है, तो आप Googl Pay पर आसानी से यूपीआई पिन बदल सकते हैं। उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

    • Step 1.सबसे पहले अपने फोन में Google Pay ऐप इंस्टॉल कर उसमें लॉगइन करें।

    • Step 2.ऐप के होमपेज पर जाएं, स्क्रीन में ऊपर दाईं ओर अपना प्रोफाइल फोटो नजर आएगा।

    • Step 3.प्रोफाइल पर टैप करें और उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें, जिसका पिन आपको बदलना है।

    • Step 4.बैंक सिलेक्ट करने के बाद अकाउंट डिटेल्स के पेज में Forgot UPI PIN ऑप्शन पर टैप करना है।

    • Step 5.यदि आपका बैंक आधार वेरिफिकेशन मैथड सपोर्ट करता है, पिन बदलने के लिए दिए गए ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।

    • Step 6.अगले चरण में आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको आधार के पहले 6 अंक डालना है। साथ ही मांगी गई जानकारी देकर उसे सेव करना है।

    • स्टेप 7. डिटेल्स सेव होने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। OTP वेरीफाई करते ही नया पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जएगा।

    • Step 8. नया पिन डालकर उसे सेव कर लें और पिन को याद कर लें।

    बता दें कि यह तरीका सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए हैं, जिन्होंने गूगल पे में बैंक अकाउंट आधार वेरिफिकेशन से जोड़ रखा है। साथ ही आपका आधार और बैंक अकाउंट एक ही नंबर से लिंक होना चाहिए। वरना ओटीपी नहीं आएगा।

