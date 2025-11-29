अगर आप अपना Google Pay का UPI PIN भूल गए हैं, तो इस तरीके से बिना Debit Card के भी बदल सकते हैं पिन

टेक्नोलॉजी डेस्क: ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करने के लिए काफी लोग Google Pay का उपयोग करते हैं। UPI Payment के लिए G Pay एक चर्चित और भरोसेमंद एप है। इस ऐप पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जिससे युजर्स का काम आसान हो जाता है, ऐसा ही एक फीचर है, बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बदलने का। अगर कोई यूजर अपना पिन भूल गया है और उसके पास उसका डेबिट कार्ड नहीं है, तो इस फीचर का उपयोग कर वह आसानी से अपना पिन बदल सकता है।

यह फीचर Google Pay के साथ-साथ अन्य यूपीआई एप्स में भी मिलता है। आपके पास डेबिट कार्ड नहीं होने पर आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से आसानी से कुछ स्टेप्स में पिन बदला जा सकता है। Google Pay में यह तरीका सबसे ज्यादा तब काम आता है, जब आपको इमरजेंसी में पिन बदलना हो और आपके पास डेबिट कार्ड नहीं हो। इस फीचर में एक पेंच यह है कि सभी बैंक ऐसी सुविधा नहीं देते हैं।