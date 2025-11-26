विशेष तकनीक से बना है अयोध्या राम मंदिर का धर्मध्वज, धूप-बारिश में भी वर्षों तक रहेगा सुरक्षित

डिजिटल डेस्कः श्रीराम जन्मभूमि मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) के मुख्य शिखर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फहराया गया धर्मध्वज (Dharma Dhwaj) अपने विशेष निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण सुर्खियों में है। देश की प्रतिष्ठित डिफेंस पीएसयू ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (GIL) की आयुध पैराशूट फैक्ट्री, कानपुर में निर्मित यह ध्वज न सिर्फ हल्का और मजबूत है, बल्कि मौसम की प्रतिकूलता से भी लंबे समय तक सुरक्षित रहने में सक्षम है।

आकार 18 फीट लंबा और 9 फीट ऊंचा धर्मध्वज का आकार 18 फीट लंबा और 9 फीट ऊंचा रखा गया है। लगभग दो किलोग्राम वजन वाले इस ध्वज पर कोविदार वृक्ष और सूर्य के भीतर ओम का पवित्र प्रतीक अंकित है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, ध्वज निर्माण में उपयोग हुए कपड़े और रंगों का चयन प्रयोगशाला में कठोर परीक्षणों के बाद ही किया गया। मानक के अनुरूप पाए जाने पर पैराशूट-ग्रेड फैब्रिक का उपयोग किया गया, जो इसे हल्का होने के बावजूद अत्यधिक मजबूत बनाता है।