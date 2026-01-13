जेल से 10 साल बाद छूटा आरोपी बोला, ‘आ तुझे मौत दिखाता हूं’ और गांव के युवक पर झोंक दिए चार फायर

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के जरकला गांव में हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटकर हाल ही में जेल से छूटे एक आरोपी ने रविवार शाम गांव में दहशत फैला दी। शराब के नशे में धुत आरोपी ने एक युवक को धमकाते हुए तमंचे से चार राउंड फायरिंग कर दी।

जरकला गांव निवासी सतेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, रविवार शाम वह अपने दरवाजे पर खड़े थे, तभी गांव का ही प्रमोद सिंह बाइक से वहां पहुंचा। हत्या के मामले में सजा काटकर रिहा हुआ है प्रमोद हाल ही में हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटकर कानपुर जेल से रिहा हुआ है। नशे की हालत में आरोपी ने बाइक दरवाजे के पास खड़ी की और “आ तुझे मौत दिखाता हूं” कहते हुए कमर से तमंचा निकाल लिया। इसके बाद उसने तमंचा कई बार लोड कर चार फायर झोंक दिए।