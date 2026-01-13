मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 04:22:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 04:22:11 PM (IST)
    जेल से 10 साल बाद छूटा आरोपी बोला, ‘आ तुझे मौत दिखाता हूं’ और गांव के युवक पर झोंक दिए चार फायर

    HighLights

    1. हत्या के मामले में सजा काटकर रिहा हुआ है
    2. शराब के नशे में आरोपी ने की चार राउंड फायरिंग
    3. आरोपी फरार, पुलिस कर रही है उसकी तलाश

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के जरकला गांव में हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटकर हाल ही में जेल से छूटे एक आरोपी ने रविवार शाम गांव में दहशत फैला दी। शराब के नशे में धुत आरोपी ने एक युवक को धमकाते हुए तमंचे से चार राउंड फायरिंग कर दी।

    जरकला गांव निवासी सतेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, रविवार शाम वह अपने दरवाजे पर खड़े थे, तभी गांव का ही प्रमोद सिंह बाइक से वहां पहुंचा।

    हत्या के मामले में सजा काटकर रिहा हुआ है

    प्रमोद हाल ही में हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटकर कानपुर जेल से रिहा हुआ है। नशे की हालत में आरोपी ने बाइक दरवाजे के पास खड़ी की और “आ तुझे मौत दिखाता हूं” कहते हुए कमर से तमंचा निकाल लिया। इसके बाद उसने तमंचा कई बार लोड कर चार फायर झोंक दिए।


    मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई

    फायरिंग के दौरान सतेंद्र ने दीवार की आड़ लेकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए आरोपी अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

    फरार आरोपी की तलाश की जा रही है

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से बाइक बरामद कर ली है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

