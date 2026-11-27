डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गो आधारित प्राकृतिक खेती को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इसे व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 200 प्रगतिशील किसानों को ब्रांड एंबेसडर के रूप में तैयार करेगा।

ये किसान अपने खेतों पर गो आधारित प्राकृतिक खेती के मॉडल का प्रदर्शन करने के साथ दूसरे किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देंगे। खास बात यह होगी कि ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्वयं गोपालन करते हों, उनके खेतों पर बायोगैस संयंत्र स्थापित हों और वे प्राकृतिक खेती को अपना चुके हों।