मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमल नाथ के साथ बिजनौर में जालसाजी, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर 90 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नजीबाबाद तहसील में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की जमीन की विरासत दर्ज करने का आवेदन पांच माह तक लटका रहा। लेखपाल ने जांच करने की बजाय विवादित लिखकर जमीन में पेंच फंसा दिया। कमल नाथ ने बुधवार को पूर्व प्रधान धर्मपाल सिंह, जसविंदर ढिल्लो, विजय शंकर व लेखपाल डेविड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल, कमल नाथ के पिता स्वर्गीय महेंद्रनाथ की नजीबाबाद तहसील के गांव अमी खानपुर में 90 बीघा जमीन है।

नजीबाबाद तहसील का मामला 18 मई 2026 में कमल नाथ की ओर से जमीन पर विरासत दर्ज कराने के लिए नजीबाबाद तहसीलदार के यहां आवेदन किया गया। इस पर लेखपाल ने भूमि विवादित लिखकर रिपोर्ट तहसीलदार के यहां प्रेषित कर दी। गांव के पूर्व प्रधान धर्मपाल सिंह की ओर से 10 अक्टूबर 1998 में बनाई फर्जी वसीयत और महेंद्रनाथ का एक मृत्यु प्रमाणपत्र तहसील कोर्ट में दाखिल किया था।