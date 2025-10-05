संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, आश्रम की ओर से जारी की गई सूचना

डिजिटल डेस्क, इंदौर: देशभर में चर्चित संत प्रेमानंद महाराज जी की भोर के समय की पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लि स्थगित कर दिया गया है। ऐसा करने का निर्णय उनके स्वास्थ्य कारणों से लिया गया है। प्रेमानंद जी की तबियत ठीक नहीं होने के कारण वह पिछले 2 दिनों से पदयात्रा पर नहीं जा रहे थे, ऐसे में देश भर से उनके दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्घालुओं को निराश होना पड़ रहा था।

उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद जी महाराज के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम की ओर से शनिवार शाम को इस संबंध में सूचना जारी की गई। जिसमें बताया गया कि प्रेमानंद जी की सुबह चार बजे निकलने वाली यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालू प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए सड़क पर खड़े होकर रात से इंतजार करते हैं, वे दर्शन के लिए न पहुंचे।

श्रद्धालू रात 9 बजे से डाल देते हैं डेरा

बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज हर दिन सुबह 4 बजे छटीकरा मार्ग स्थित अपने आवास से निकलकर परिक्रमा मार्ग होते हुए रमणरेती क्षेत्र में स्थित आश्रम तक पदयात्रा करते थे। इस दौरान सड़के दोनों और उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती है। उनके दर्शन के लिए भक्त रात 9 बजे से ही सड़क किनारे डेरा डाल देते हैं। ऐसे में पिछले 2 दिनों से श्रद्धालुओं को पिछले 2 दिनों से निराश लौटना पड़ रहा था। जिसके बाद उनके आश्रम की ओर से यह सूचना जारी की गई है।

स्वास्थ्य कारण से पदयात्रा स्थगित

मिली जानकारी के अनुसार, पदयात्रा नहीं करने के पीछे का कारण प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य बताया जा रहा है। उन्हें जन्म के समय से ही ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिससे उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। उनका समय समय पर डायलिसिस होता है। उनके कई भक्तों की ओर से उन्हें किडनी देने का आग्रह किया गया है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है।