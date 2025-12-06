राष्ट्रपति ट्रंप को मिला 'शांति पुरस्कार', FIFA ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दौरान किया सम्मानित

डिजिटल डेस्क: फीफा (FIFA) ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान फीफा की ओर से ऐसा किया गया। फीफा की ओर से लिए गए इस निर्णय को लेकर काफी चर्चाएं हैं, क्योंकि यह उसकी खेल केंद्रित छवि से बिलकुल ही हटकर माना जा रहा है। वहीं ड्रॉ समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी ने इस घटना को और अधिक सुर्खियों में ला दिया।
बता दें कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। जियानी कई मौकों पर ऐसा कह भी चुके हैं कि गाजा में संघर्ष विराम की दिशा में ट्रंप की कोशिश नोबेल पुरस्कार के योग्य थीं। वहीं ट्रंप भी कई मंचों से शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर ही चुके हैं। ऐसे में फीफा के शांति पुरस्कार सम्मान के लिए ट्रंप प्रवल दावेदार माने जा रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान भी ट्रंप को पुरस्कार देते हुए इन्फेंटिनो ने कहा,' यह आपका पुरस्कार है, आपका शांति पुरस्कार। फीफा ने इस पुरस्कार से सम्मानित करने को एक पहल बताया है, उन लोगों के लिए, जिन्होंने वैश्विक शांति और लोगों को जोड़ने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं।
यह भी पढ़ें- Putin India Visit: हेल्थ से लेकर शिपबिल्डिंग तक... जानें भारत और रूस के बीच कौन से समझौतों को मिला मुकाम?
बता दें कि यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब कैरेबियन में अमेरिकी कार्रवाई तथा ट्रंप की आव्रजन संबंधी टिप्पणियाँ विवादों का हिस्सा बनी हुई हैं।
उधर, इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली वेनेजुएला की नेता मारिया कोरीना मचाडो ने भी अपने संघर्ष में ट्रंप द्वारा मिले सहयोग का उल्लेख किया है।