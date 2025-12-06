मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राष्ट्रपति ट्रंप को मिला 'शांति पुरस्कार', FIFA ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दौरान किया सम्मानित

    फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के दौरान फीफा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ट्रंप कई बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वहीं फीफा के अध्यक्ष ने भी ऐसी मंशा जतायी थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 04:43:50 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 04:45:35 AM (IST)
    राष्ट्रपति ट्रंप को मिला 'शांति पुरस्कार', FIFA ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दौरान किया सम्मानित
    फीफा ने ट्रंप को दिया शांति पुरस्कार

    HighLights

    1. फीफा ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार ने सम्मानित किया
    2. फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के दौरान ट्रंप को मिला यह सम्मान
    3. फीफा के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं

    डिजिटल डेस्क: फीफा (FIFA) ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान फीफा की ओर से ऐसा किया गया। फीफा की ओर से लिए गए इस निर्णय को लेकर काफी चर्चाएं हैं, क्योंकि यह उसकी खेल केंद्रित छवि से बिलकुल ही हटकर माना जा रहा है। वहीं ड्रॉ समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी ने इस घटना को और अधिक सुर्खियों में ला दिया।

    बता दें कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। जियानी कई मौकों पर ऐसा कह भी चुके हैं कि गाजा में संघर्ष विराम की दिशा में ट्रंप की कोशिश नोबेल पुरस्कार के योग्य थीं। वहीं ट्रंप भी कई मंचों से शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर ही चुके हैं। ऐसे में फीफा के शांति पुरस्कार सम्मान के लिए ट्रंप प्रवल दावेदार माने जा रहे हैं।


    कार्यक्रम के दौरान भी ट्रंप को पुरस्कार देते हुए इन्फेंटिनो ने कहा,' यह आपका पुरस्कार है, आपका शांति पुरस्कार। फीफा ने इस पुरस्कार से सम्मानित करने को एक पहल बताया है, उन लोगों के लिए, जिन्होंने वैश्विक शांति और लोगों को जोड़ने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं।

    यह भी पढ़ें- Putin India Visit: हेल्थ से लेकर शिपबिल्डिंग तक... जानें भारत और रूस के बीच कौन से समझौतों को मिला मुकाम?

    ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई विवादों में

    बता दें कि यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब कैरेबियन में अमेरिकी कार्रवाई तथा ट्रंप की आव्रजन संबंधी टिप्पणियाँ विवादों का हिस्सा बनी हुई हैं।

    उधर, इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली वेनेजुएला की नेता मारिया कोरीना मचाडो ने भी अपने संघर्ष में ट्रंप द्वारा मिले सहयोग का उल्लेख किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.