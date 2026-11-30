नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। पक्षी प्रेमियों के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। साइबेरिया की बर्फीली वादियों से उड़कर करीब 6,500 किलोमीटर की लंबी और थका देने वाली यात्रा तय कर एक नन्हीं सी चिड़िया छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पहुंच गई है।

सिर्फ 14 से 16 सेमी लंबी इस चिड़िया का नाम है साइबेरियन रूबी थ्रोट। 29 नवंबर को बलरामपुर में इस दुर्लभ मेहमान की झलक मिली। पक्षी प्रेमी और बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने इस छोटी सुंदर चिड़िया को अपने कैमरे में कैद किया।