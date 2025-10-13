मेरी खबरें
    IED Blast: चिल्लामरका जंगल में माओवादी आइईडी ब्लास्ट, जवान घायल; हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना

    IED Blast: बीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र के चिल्लामरका जंगल में सोमवार सुबह एरिया डॉमिनेशन पर निकली सुरक्षा बल की टीम पर माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आइईडी का विस्फोट हुआ। इस घटना में एक जवान घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर हायर सेंटर भेजा गया है। जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    IED Blast: चिल्लामरका जंगल में माओवादी आइईडी ब्लास्ट, जवान घायल; हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना
    नेशनल पार्क क्षेत्र के चिल्लामरका के जंगल में प्रेशर आइईडी ब्लास्ट से एक जवान घायल। (file Photo)

    1. चिल्लामरका जंगल में IED Blast से जवान घायल।
    2. जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर हायर सेंटर भेजा।
    3. पांच दिन में दो जवान और एक बालक घायल।

    नई दुनिया न्यूज बीजापुर: सोमवार 13 अक्टूबर 25 को सुबह थाना भोपालपटनम क्षेत्रांतर्गत नेशनल पार्क एरिया के ग्राम चिल्लामरका के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी।

    एरिया डॉमिनेशन डयूटी के दौरान माओवादियों के की ओर से लगाये गये प्रेशर आइईडी के ब्लास्ट (IED Blast) होने से 1 जवान को चोंट आई है। भोपालपटनम में प्राथमिक उपचार बाद घायल जवान को Evacuate कर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है।

    5 दिन में दो जवान व एक बालक प्रेशर IED की चपेट में

    घायल जवान की हालत सामान्य एवं खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि 9 तारीख को प्रेशर आइईडी से पीडिया क्षेत्र का एक बालक घायल हुआ इसी तरह 11 तारीख को पुजारी कांकेर में कोबरा का जवान को भी प्रेशर आइईडी से पैर में चोंट लगी थी।


    सूत्रों ने बताया कि भोपालपटनम क्षेत्र के नेशनल पार्क में हुई घटना से घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर भेजा जा रहा है। बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इस घटना की पुष्टि की है।

