IED Blast: चिल्लामरका जंगल में माओवादी आइईडी ब्लास्ट, जवान घायल; हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना

नई दुनिया न्यूज बीजापुर: सोमवार 13 अक्टूबर 25 को सुबह थाना भोपालपटनम क्षेत्रांतर्गत नेशनल पार्क एरिया के ग्राम चिल्लामरका के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी।
एरिया डॉमिनेशन डयूटी के दौरान माओवादियों के की ओर से लगाये गये प्रेशर आइईडी के ब्लास्ट (IED Blast) होने से 1 जवान को चोंट आई है। भोपालपटनम में प्राथमिक उपचार बाद घायल जवान को Evacuate कर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है।
घायल जवान की हालत सामान्य एवं खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि 9 तारीख को प्रेशर आइईडी से पीडिया क्षेत्र का एक बालक घायल हुआ इसी तरह 11 तारीख को पुजारी कांकेर में कोबरा का जवान को भी प्रेशर आइईडी से पैर में चोंट लगी थी।
यह भी पढ़ें- रेलवे स्टेशन पर बंदर ने छेड़ा छत्ता, तो मधुमक्खियों ने यात्रियों को डंक मारकर किया लाल; लकवाग्रस्त यात्री गंभीर घायल
सूत्रों ने बताया कि भोपालपटनम क्षेत्र के नेशनल पार्क में हुई घटना से घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर भेजा जा रहा है। बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इस घटना की पुष्टि की है।
यह भी पढ़ें- माओवादियों के मंसूबे फिर नाकाम, धमतरी में निष्क्रिय किया गया 10 किलो का टिफिन बम