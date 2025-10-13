IED Blast: चिल्लामरका जंगल में माओवादी आइईडी ब्लास्ट, जवान घायल; हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना

नई दुनिया न्यूज बीजापुर: सोमवार 13 अक्टूबर 25 को सुबह थाना भोपालपटनम क्षेत्रांतर्गत नेशनल पार्क एरिया के ग्राम चिल्लामरका के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी। एरिया डॉमिनेशन डयूटी के दौरान माओवादियों के की ओर से लगाये गये प्रेशर आइईडी के ब्लास्ट (IED Blast) होने से 1 जवान को चोंट आई है। भोपालपटनम में प्राथमिक उपचार बाद घायल जवान को Evacuate कर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है।

5 दिन में दो जवान व एक बालक प्रेशर IED की चपेट में घायल जवान की हालत सामान्य एवं खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि 9 तारीख को प्रेशर आइईडी से पीडिया क्षेत्र का एक बालक घायल हुआ इसी तरह 11 तारीख को पुजारी कांकेर में कोबरा का जवान को भी प्रेशर आइईडी से पैर में चोंट लगी थी।