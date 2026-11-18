नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। बिजली उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम और कंपनी के बैंक खाते में जमा राशि के बीच करोड़ों रुपये का अंतर सामने आया है। कबीरधाम जिले के रवेली और मरका विद्युत वितरण केंद्रों में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये कंपनी के खाते में जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया है।

इस वित्तीय अनियमितता के आरोप में विद्युत वितरण कंपनी के सहायक ग्रेड-03 कर्मचारी मनोज साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों केंद्रों से मिली शिकायतों के आधार पर दर्ज मामले में पुलिस अब वित्तीय लेन-देन की कड़ियां खंगाल रही है।