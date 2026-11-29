नईदुनिया न्यूज, मोहला। कर्नाटक के बेलगावी जिले में गन्ने के खेतों में काम करने गए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 25 श्रमिकों को मोहला जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। ये सभी श्रमिक कित्तूर थाना क्षेत्र में फंसे हुए थे। वेतन नहीं मिलने और अन्य परेशानियों के कारण उनकी घर वापसी मुश्किल हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर हरकत में आए मोहला प्रशासन ने कर्नाटक पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान भी कराया।

पांच नवंबर को गए थे कर्नाटक जानकारी के अनुसार, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के रामगढ़, भैंसबोड़, सोमाटोला, मरकाटोला और खड़गांव क्षेत्र के 21 श्रमिक 5 नवंबर को गन्ने के खेतों में काम करने कर्नाटक गए थे। उनके साथ महाराष्ट्र के चार श्रमिक भी थे। वहां वेतन नहीं मिलने और अन्य समस्याओं के कारण श्रमिक घर नहीं लौट पा रहे थे। उनकी परेशानी की जानकारी मिलने पर स्वजनों ने मोहला थाने में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह से मुलाकात कर श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की।