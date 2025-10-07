MP Top News: Coldrif से दो और बच्चो की मौत, CM मोहन यादव की सख्ती, भावांतर योजना के लिए आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जहरीला कफ सिरप (Coldrif Syrup) पीने से मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो और बच्चों की मौत हो गई। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और दो साल की जायुषा यदुवंशी ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मृत बच्चों का आंकड़ा अब 19 पहुंच गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

भावांतर योजना के लिए 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों में अभी दर चार से साढ़े चार हजार रुपये के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज बिकती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)