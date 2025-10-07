मेरी खबरें
    MP Top News: Coldrif से दो और बच्चो की मौत, CM मोहन यादव की सख्ती, भावांतर योजना के लिए आवेदन

    Top MP News Today: जहरीला कफ सिरप पीने से मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो और बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक भावांतर योजना के लिए 61 हजार 970 किसानों ने ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर तक होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 05:55:03 PM (IST)
    MP Top 6 News- मध्य प्रदेश की 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. सर्किट हाउस में नहीं मिला खाना, तो होटल पहुंचे केंद्रीय मंत्री।
    2. छिंदवाड़ा कांड पर जीतू पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल।
    3. कमल पटेल के राजनीति से संन्यास की अफवाह से मचा हड़कंप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जहरीला कफ सिरप (Coldrif Syrup) पीने से मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो और बच्चों की मौत हो गई। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और दो साल की जायुषा यदुवंशी ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मृत बच्चों का आंकड़ा अब 19 पहुंच गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    भावांतर योजना के लिए 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

    सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों में अभी दर चार से साढ़े चार हजार रुपये के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज बिकती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    छिंदवाड़ा कांड पर CM मोहन यादव की सख्ती

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है, मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    सर्किट हाउस में नहीं मिला खाना, तो होटल पहुंचे केंद्रीय मंत्री

    जबलपुर के सर्किट हाउस नंबर एक में केंद्रीय मंत्री को समय पर भोजन नहीं मिला, तो वे समर्थकों के साथ भोजन करने निजी होटल पहुंच गए। मामला रविवार शाम का है। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दो दिवसीय प्रवास पर शाम पांच बजे जबलपुर के सर्किट हाउस एक पहुंचे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    छिंदवाड़ा कांड पर जीतू पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अब तक छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंचे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    कमल पटेल के राजनीति से संन्यास की अफवाह से मचा हड़कंप

    पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट ने जिले की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन (6 अक्टूबर) पर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

