MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : भारी बारिश से ग्वालियर में जल प्रलय, उज्जैन की शिप्रा नदी में गिरी कार, दो के मिले शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. ग्वालियर अंचल में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बुधवार से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। मुरैना व शिवपुरी के डैम से लगातार पानी छोड़ने के कारण क्वारी और सांक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे 50 से अधिक गांव में अलर्ट जारी किया है। साथ ही चंबल, सिंध, बेसली, सोनभद्रिका, पहुज नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2. उज्जैन में शिप्रा के बड़े पुल से शनिवार रात 9. 30 बजे एक कार नीचे नदी में गिर गई थी। कार में उन्हेल टीआई अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और एक महिला आरक्षक आरती पाल बैठे थे। 11 घंटे चले रेस्क्यू के बाद टीआई शर्मा का शव मंगलनाथ क्षेत्र से मिला है। वहीं भैरवगढ़ क्षेत्र में एसआई निनामा का शव मिला है। महिला आरक्षक की तलाश जारी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

3. एमपी के मंडला में एक लावारिस गोदाम में भारी मात्रा में घातक विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। बालाघाट पुलिस की जांच में इस गोदाम का पता चला। इससे महज 300 मीटर की दूरी पर स्कूल है और डेढ़ किमी पर गांव है। (पूरी खबर यहां पढ़ें) 4. डिंडौरी जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया और 108 एंबुलेंस के लिए फोन करने के बावजूद वाहन नहीं मिला। डॉक्टर का कहना है कि मरीज को एल्कोहलिक लिवर की बीमारी थी और उसे जबलपुर रेफर करने के लिए कहा गया था, लेकिन परिजन तैयार नहीं थे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)