मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : भारी बारिश से ग्वालियर में जल प्रलय, उज्जैन की शिप्रा नदी में गिरी कार, दो के मिले शव

    MP News | MP Top News | ग्वालियर अंचल में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे 50 से अधिक गांव में अलर्ट जारी किया है। उज्जैन में बड़नगर रोड पर बने बड़े पुल से एक कार शिप्रा नदी में गिर गई थी। उन्हेल टीआई अशोक शर्मा और एसआई मदनलाल निनामा का शव मिला है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : भारी बारिश से ग्वालियर में जल प्रलय, उज्जैन की शिप्रा नदी में गिरी कार, दो के मिले शव
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. ग्वालियर के कई इलाकों में जलमग्न, 50 से अधिक गांव में अलर्ट
    2. शिप्रा नदी में गिरी कार, उन्हेल टीआई और एसआई के शव मिले
    3. MP के मंडला में मिला घातक विस्फोटकों का 'लावारिस गोदाम'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. ग्वालियर अंचल में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बुधवार से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। मुरैना व शिवपुरी के डैम से लगातार पानी छोड़ने के कारण क्वारी और सांक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे 50 से अधिक गांव में अलर्ट जारी किया है। साथ ही चंबल, सिंध, बेसली, सोनभद्रिका, पहुज नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    2. उज्जैन में शिप्रा के बड़े पुल से शनिवार रात 9. 30 बजे एक कार नीचे नदी में गिर गई थी। कार में उन्हेल टीआई अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और एक महिला आरक्षक आरती पाल बैठे थे। 11 घंटे चले रेस्क्यू के बाद टीआई शर्मा का शव मंगलनाथ क्षेत्र से मिला है। वहीं भैरवगढ़ क्षेत्र में एसआई निनामा का शव मिला है। महिला आरक्षक की तलाश जारी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    3. एमपी के मंडला में एक लावारिस गोदाम में भारी मात्रा में घातक विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। बालाघाट पुलिस की जांच में इस गोदाम का पता चला। इससे महज 300 मीटर की दूरी पर स्कूल है और डेढ़ किमी पर गांव है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    4. डिंडौरी जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया और 108 एंबुलेंस के लिए फोन करने के बावजूद वाहन नहीं मिला। डॉक्टर का कहना है कि मरीज को एल्कोहलिक लिवर की बीमारी थी और उसे जबलपुर रेफर करने के लिए कहा गया था, लेकिन परिजन तैयार नहीं थे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    5. छिंदवाड़ा के छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर के सामने अहिंसा टेंट सप्लायर की दुकान में रात 11 बजे आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के दुकान और मकान मालिकों को चिंता हुई। दमकल की चार गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    6. इंदौर में पूर्वी रिंग रोड के निर्माण के लिए 5500 पेड़ों की कटाई की जाएगी। यह रोड 77 किमी लंबा होगा और इसमें 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल होगा। एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे शुरू कर दिया है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 40 महीने का समय निर्धारित किया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.