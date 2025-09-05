MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : बाढ़ से उफान पर नदियां, श्योपुर में 16 का रेस्क्यू, दिल्ली-इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. एमपी में रुक-रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील का दीमरछा गांव शुक्रवार को चंबल और कूनो नदी की लहरों से घिर गया। इसके बाद प्रशासन को एक गर्भवती महिला समेत 15 ग्रामीणें का रेस्क्यू करना पड़ा। दो घंटे के ऑपरेशन में सभी ग्रामीण रेस्क्यू किए जा सके। गर्भवती महिला को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2. इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। फायर बिग्रेड और एंबुलेंस रनवे पर तैनात थे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)