    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : बाढ़ से उफान पर नदियां, श्योपुर में 16 का रेस्क्यू, दिल्ली-इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

    MP News | MP Top News | श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील का दीमरछा गांव चंबल और कूनो नदी की लहरों से घिर गया। इसके बाद प्रशासन को एक गर्भवती महिला समेत 15 ग्रामीणें का रेस्क्यू करना पड़ा। इंदौर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इंजन में तकनीकी खराबी करनी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जिसमें 161 यात्री सवार थे।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    HighLights

    1. पार्वती नदी के उफान से 24 घंटे ठप रहा श्योपुर-बारां हाईवे, 16 का किया रेस्क्यू।
    2. इंदौर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग।
    3. शिक्षक दिवस के पर 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. एमपी में रुक-रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील का दीमरछा गांव शुक्रवार को चंबल और कूनो नदी की लहरों से घिर गया। इसके बाद प्रशासन को एक गर्भवती महिला समेत 15 ग्रामीणें का रेस्क्यू करना पड़ा। दो घंटे के ऑपरेशन में सभी ग्रामीण रेस्क्यू किए जा सके। गर्भवती महिला को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    2. इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। फायर बिग्रेड और एंबुलेंस रनवे पर तैनात थे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    3. मध्य प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को 25 हजार रुपये की सम्मान निधि और शाल-श्रीफल भेंट किया गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    4. बालाघाट जिले में बाघ के हमले से आठ महीने में पांचवीं मौत हो गई है। गुरुवार शाम को एक 61 वर्षीय किसान पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। वन विभाग ने मृतक के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    5. खालवा के खारकला में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी अनुसार जमानत पर रिहा मुबारिक पुत्र मेहबूब ने बजरंग दल कार्यकर्ता विजय बागड़ा को घर के सामने धमकाने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए खंडवा-खालवा मार्ग को चार घंटे तक जाम रखा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    6. खनिज विभाग जबलपुर की सीमा में आने वाली खदानों में अवैध उत्खनन करने के आरोप में विधायक संजय पाठक से 443 करोड़ वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। यह जिम्मा जबलपुर खनिज विभाग को दिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने वसूली करने के लिए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना से स्वीकृति मांगी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

