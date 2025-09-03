MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MY अस्पताल में चूहों के कुतरने से दूसरे बच्चे की भी मौत, मंदसौर में ED की बड़ी रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों ने दो नवजातों को काट लिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। लापरवाही पर दो नर्सें निलंबित की गईं और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर घटना पर जांच कमेटी गठित कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यश नगर स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
सीबीआई ने जबलपुर ऑर्डनेंस फैक्टरी में दबिश दी और डीजीएम दीपक लांबा से पूछताछ की। लांबा पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। सीबीआई ने पूर्व में ही लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
खरगोन जिले के बलकवाडा में आदिवासी छात्रावास के एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। छात्रावास प्रबंधन ने जिला अस्पताल ले जाने की बजाय झोलाछाप डॉक्टर से उपचार कराया, जिससे छात्र की मौत हो गई। छात्र के पिता ने झोलाछाप डॉक्टर और छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
महाराष्ट्र एटीएस ने खंडवा से दो युवकों को अवांछनीय गतिविधियों की शंका में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सिमी के पूर्व पदाधिकारी का पुत्र है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गिरफ्तार युवकों के परिवार वाले पुलिस से जानकारी मांग रहे हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
चित्रकूट थाना क्षेत्र के भरत घाट गांव में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में धावा बोलकर दहशत फैला दी। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे दो बदमाश चोरी के इरादे से घर में घुसे, लेकिन जागी हुई महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर लोहे के डंडे से हमला कर दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)