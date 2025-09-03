MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MY अस्पताल में चूहों के कुतरने से दूसरे बच्चे की भी मौत, मंदसौर में ED की बड़ी रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों ने दो नवजातों को काट लिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। लापरवाही पर दो नर्सें निलंबित की गईं और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर घटना पर जांच कमेटी गठित कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यश नगर स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)