मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MY अस्पताल में चूहों के कुतरने से दूसरे बच्चे की भी मौत, मंदसौर में ED की बड़ी रेड

    MP News | MP Top News | इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों ने दो नवजातों को काट लिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। लापरवाही पर दो नर्सें निलंबित की गईं। मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 05:56:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 05:56:35 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MY अस्पताल में चूहों के कुतरने से दूसरे बच्चे की भी मौत, मंदसौर में ED की बड़ी रेड
    MP News, MP Top News, MP News Today, MP News 3rd september, mp 6 big news headline, mp news in hindi, mp crime news, mp hindi news, mohan yadav,

    HighLights

    1. MY अस्पताल में चूहों के कुतरने से दूसरे बच्चे की भी मौत
    2. मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी के घर ईडी की रेड
    3. सीबीआई ने ऑर्डनेंस फैक्टरी जबलपुर में दी दबिश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों ने दो नवजातों को काट लिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। लापरवाही पर दो नर्सें निलंबित की गईं और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर घटना पर जांच कमेटी गठित कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यश नगर स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    सीबीआई ने जबलपुर ऑर्डनेंस फैक्टरी में दबिश दी और डीजीएम दीपक लांबा से पूछताछ की। लांबा पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। सीबीआई ने पूर्व में ही लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    खरगोन जिले के बलकवाडा में आदिवासी छात्रावास के एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। छात्रावास प्रबंधन ने जिला अस्पताल ले जाने की बजाय झोलाछाप डॉक्टर से उपचार कराया, जिससे छात्र की मौत हो गई। छात्र के पिता ने झोलाछाप डॉक्टर और छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    महाराष्ट्र एटीएस ने खंडवा से दो युवकों को अवांछनीय गतिविधियों की शंका में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सिमी के पूर्व पदाधिकारी का पुत्र है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गिरफ्तार युवकों के परिवार वाले पुलिस से जानकारी मांग रहे हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    चित्रकूट थाना क्षेत्र के भरत घाट गांव में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में धावा बोलकर दहशत फैला दी। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे दो बदमाश चोरी के इरादे से घर में घुसे, लेकिन जागी हुई महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर लोहे के डंडे से हमला कर दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.