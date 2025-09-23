MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : दोस्त की मां से दुष्कर्म, धार में दिनदहाड़े लड़की का अपहरण, Panna में मजदूर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में 45 साल की एक महिला को उसके बेटे के दोस्त द्वारा अगवा कर बंधक बनाकर दुष्कर्म (boy raped friend's mother in mp) करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पान की गुमटी लगाता है। महिला किसी तरह से आरोपी के चंगुल से भागी और पुलिस थाने पहुंच एफआइआर दर्ज कराई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

शादी से मना किया तो पिता और बेटी पर दिनदहाड़े हमला धार में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपित दिनेश पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका 23 साल की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिवार ने शादी से साफ इंकार कर दिया था। इससे आरोपित आगबबूला हो गया। दिनदहाड़े उसने युवती और उसके पिता पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)