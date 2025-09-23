MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : दोस्त की मां से दुष्कर्म, धार में दिनदहाड़े लड़की का अपहरण, Panna में मजदूर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में 45 साल की एक महिला को उसके बेटे के दोस्त द्वारा अगवा कर बंधक बनाकर दुष्कर्म (boy raped friend's mother in mp) करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पान की गुमटी लगाता है। महिला किसी तरह से आरोपी के चंगुल से भागी और पुलिस थाने पहुंच एफआइआर दर्ज कराई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
धार में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपित दिनेश पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका 23 साल की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिवार ने शादी से साफ इंकार कर दिया था। इससे आरोपित आगबबूला हो गया। दिनदहाड़े उसने युवती और उसके पिता पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले पुरैना में जेके सीमेंट प्लांट में कार्यरत मजदूर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वही जानकारी लगने के बाद प्लांट के अधिकारी एवं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के धार जिले से एक फिल्मी सीन जैसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। सोमवार को दिनदहाड़े गंधवानी बस स्टैंड इलाके से 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
एमवायएच चूहाकांड में हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका में सोमवार को आदेश जारी हो गया। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से पूछा कि दो नवजातों की मौत के मामले में अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी, तब से लेकर अब तक देशभर में नौ करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। (यहां पढ़ें पूरी खबर)