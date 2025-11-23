MP Top News: इन अधिकारियों का प्रमोशन तय, किसानों को गेहूं के लिए 2600 रुपए, दमोह-जबलपुर हाइवे बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पदोन्नति नियम 2025 (MP Promotion) का मामला हाई कोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है। अनारक्षित (सामान्य) और आरक्षित (अनुसूचित जाति-जनजाति) वर्ग ने अपना-अपना पक्ष रख दिया है। इस पर अब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद निर्णय हो सकता है। जब तक स्थिति साफ नहीं होती है, तब तक प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे... (यहां पढ़े पूरी खबर)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार को बंडा आगमन हुआ। यहां उन्होंने तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 50.65 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए किसानों से कहा कि इस साल से 2600 रुपये प्रति क्विटंल एमसएपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। (यहां पढ़े पूरी खबर)
मध्य-प्रदेश में शनिवार रात दमोह–जबलपुर स्टेट हाईवे पर शादी समारोहों के कारण भारी जाम लग गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब जाम में एक एंबुलेंस फंस गई, जिसमें एक गंभीर मरीज को जबलपुर रेफर किया जा रहा था। (यहां पढ़े पूरी खबर)
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए मोहन भागवत ही पर्याप्त और सक्षम हैं, हम उनके पीछे हैं। वह सब कुछ करा लेंगे। साथ ही उन्होंने जनसंख्या को लेकर कहा कि हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए, तीसरे बच्चे कि स्कूल फीस मैं भरवा दूंगा। (यहां पढ़े पूरी खबर)
सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के तहत रविवार को सुबह हृदय विदारक घटना सामने आई। रहली-देवरी मार्ग पर अनंतपुरा के पास रविवार सुबह साढ़े सात बजे के करीब बस और मोटर साइकिल की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार चार किशोरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। (यहां पढ़े पूरी खबर)
मध्य-प्रदेश के लालबाग थाना क्षेत्र में 22 नवंबर की रात हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मात्र चौबीस घंटे में तीनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। रंजिश के चलते देर रात घर लौट रहे 19 वर्षीय सचिन माने के पेट में गोली मार दी गई थी। गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। (यहां पढ़े पूरी खबर)