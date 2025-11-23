MP Top News: इन अधिकारियों का प्रमोशन तय, किसानों को गेहूं के लिए 2600 रुपए, दमोह-जबलपुर हाइवे बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पदोन्नति नियम 2025 (MP Promotion) का मामला हाई कोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है। अनारक्षित (सामान्य) और आरक्षित (अनुसूचित जाति-जनजाति) वर्ग ने अपना-अपना पक्ष रख दिया है। इस पर अब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद निर्णय हो सकता है। जब तक स्थिति साफ नहीं होती है, तब तक प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे... (यहां पढ़े पूरी खबर)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार को बंडा आगमन हुआ। यहां उन्होंने तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 50.65 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए किसानों से कहा कि इस साल से 2600 रुपये प्रति क्विटंल एमसएपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। (यहां पढ़े पूरी खबर)