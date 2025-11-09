मेरी खबरें
    MP Top News: मां को ढाई साल कैद रखा, ट्रेन के इंजन में आग, आदिवासी महिला ने तहसीलदार के पकड़े पैर

    भोपाल में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने पिछले ढाई साल से घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी 22146 रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 05:52:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 05:52:20 PM (IST)
    मद्य प्रदेश की शाम 6 बजे की 6 बड़ी खबरें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने पिछले ढाई साल से घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी का दिल दहला दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    कटारिया फार्मा संचालक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सीरप के मामले में कटारिया फार्मास्यूटिकल के संचालक राजपाल कटारिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दवा का लाइसेंस निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अपील राज्य सरकार के समक्ष पेश की जाए। (पूरी खबर यहां पढ़ें)


    रीवा-भोपाल सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में आग

    इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी 22146 रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। इंजन के ड्राइवर कैब से धुआं उठने के बाद रेलकर्मियों ने आग भड़कने से पहले इसे काबू कर लिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    आदिवासी महिला ने पैर पकड़े पर तहसीलदार कार में बैठकर निकल गईं

    अपनी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे से परेशान दिव्यांग आदिवासी महिला सावित्री बाई अपने बेटे की बहू के साथ तहसील पहुंची और तहसीलदार रोशनी शेख के पैरों पर गिरकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि शिकायत किए आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    किसानों की आवाज बुलंद, कांग्रेस ने धरना देकर BJP सरकार को घेरा

    बेमौसम बारिश से जिले में सैकड़ों हेक्टेयर फसलें चौपट हो गई हैं। फसल नुकसान के सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने जिला मुख्यालय के पटेल चौक पर धरना शुरू किया। इस दौरान विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि किसानों की हालत बेहद गंभीर है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    कटनी जिले में ऑटो को टक्कर मारकर तालाब में गिरी कार

    कटनी जिले में कुठला थाना क्षेत्र के बिलहरी में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। कार पहले सड़क किनारे खड़े एक ऑटो रिक्शा से टकराई और फिर उछलकर रेलिंग तोड़ते हुए लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

