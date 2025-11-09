MP Top News: मां को ढाई साल कैद रखा, ट्रेन के इंजन में आग, आदिवासी महिला ने तहसीलदार के पकड़े पैर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने पिछले ढाई साल से घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी का दिल दहला दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

रीवा-भोपाल सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में आग इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी 22146 रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। इंजन के ड्राइवर कैब से धुआं उठने के बाद रेलकर्मियों ने आग भड़कने से पहले इसे काबू कर लिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें) आदिवासी महिला ने पैर पकड़े पर तहसीलदार कार में बैठकर निकल गईं अपनी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे से परेशान दिव्यांग आदिवासी महिला सावित्री बाई अपने बेटे की बहू के साथ तहसील पहुंची और तहसीलदार रोशनी शेख के पैरों पर गिरकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि शिकायत किए आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)