MP Top News: करवा चौथ के दिन छूटा साथ, पति और पत्नी दोनों की मौत, देवास में पंचायत सीईओ रिश्वत लेते पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुना में करवा चौथ के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी प्रियंका कुशवाह की मौत हो गई और पति दीपक कुशवाह ने भी दम तोड़ दिया। प्रियंका के हाथों में करवा चौथ की मेहंदी सजी थी। जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिससे पेड़ उखड़ गया और जीप सवार पांच लोग घायल हो गए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

चैकिंग के दौरान जीप वाहन से 1.45 करोड़ रुपये की लूट करने संबंधी संगीन आरोपों व विधिवत जब्ती ना बनाकर संदिग्ध आचरण में लिप्त नौ पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के निलंबन के बाद 10 अक्टूबर को डीजीपी कैलाश मकवाना ने आदेश कर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे को निलंबित कर दिया है। (यहां पढ़े पूरी खबर) जनकगंज थाने में पदस्थ सिपाही सत्यभान सिंह बीती रात थाने की मोबाइल वैन लेकर पुलिस कंट्रोल रूम जा रहा था। तभी सड़क पर एक युवक नशे में था और ठेला सड़क पर खड़ा किए हुए था। सिपाही ने उसे ठेला हटाने के लिए कहा तो वह सिपाही पर ही आक्रोशित हो गया और थप्पड़ मार दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)