    MP Top News: करवा चौथ के दिन छूटा साथ, पति और पत्नी दोनों की मौत, देवास में पंचायत सीईओ रिश्वत लेते पकड़ाया

    MP Top News Today: गुना में करवा चौथ के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई। कफ सीरप कंपनी के मालिक को एसआईटी परासिया थाने लेकर पहुंची जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। देवास में पंचायत के सीईओ राजेश सोनी को लोकायुक्त ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे पकड़ा।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    1. करवा चौथ के दिन सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत
    2. पंचायत सीईओ 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया
    3. जी. रंगनाथन को एसआईटी ने कोर्ट में किया पेश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुना में करवा चौथ के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी प्रियंका कुशवाह की मौत हो गई और पति दीपक कुशवाह ने भी दम तोड़ दिया। प्रियंका के हाथों में करवा चौथ की मेहंदी सजी थी। जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिससे पेड़ उखड़ गया और जीप सवार पांच लोग घायल हो गए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत जिम्मेदार ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सीरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के संचालक जी. रंगनाथन एसआईटी चेन्नई से फ्लाइट द्वारा नागपुर लेकर पहुंची। इसके बाद उसे नागपुर से छिंदवाड़ा लाया गया। टीम उसे लेकर परासिया थाने पहुंची है, इसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    देवास के टोंकखुर्द जनपद पंचायत के सीईओ राजेश सोनी को लोकायुक्त उज्जैन ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह का तबादला करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद सत्यापन हुआ और शुक्रवार को सीईओ को कार्यालय में पकड़ लिया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की पिटाई से एक बीटेक छात्र की मौत की घटना सामने आई है। इंद्रपुरी इलाके में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों ने उदित गायिकी के साथ मारपीट की थी, सिर में डंडा लगने से उसकी जान जाने का आरोप है। इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    चैकिंग के दौरान जीप वाहन से 1.45 करोड़ रुपये की लूट करने संबंधी संगीन आरोपों व विधिवत जब्ती ना बनाकर संदिग्ध आचरण में लिप्त नौ पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के निलंबन के बाद 10 अक्टूबर को डीजीपी कैलाश मकवाना ने आदेश कर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे को निलंबित कर दिया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    जनकगंज थाने में पदस्थ सिपाही सत्यभान सिंह बीती रात थाने की मोबाइल वैन लेकर पुलिस कंट्रोल रूम जा रहा था। तभी सड़क पर एक युवक नशे में था और ठेला सड़क पर खड़ा किए हुए था। सिपाही ने उसे ठेला हटाने के लिए कहा तो वह सिपाही पर ही आक्रोशित हो गया और थप्पड़ मार दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

