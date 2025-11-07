MP Top News: त्योहार के बाद भी रेल यात्री परेशान, सतना और मैहर में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, पनपथा में दो बाघों से दहशत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे तत्काल टिकट और स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग पर ध्यान दें। विभाग का कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। त्योहार समाप्त होते ही प्रवासी कामगार और छात्र बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों में जबरदस्त दबाव बन गया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

2. नरसिंहपुर शहर के ओसवाल (बच्छावत) परिवार की बेटी अनामिका ओसवाल, अपने पति दिनेश कांकरिया, डॉक्टर बेटी हर्षिता और चार्टर्ड अकाउंटेंट में अध्ययनरत बेटे विधान के साथ सांसारिक मोहमाया त्यागकर सन्यास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। यह पूरा परिवार आगामी 9 नवंबर को आचार्य जिन पीयूष सागर के पावन सान्निध्य में जैन दीक्षा ग्रहण करेगा। (यहां पढ़े पूरी खबर)

3. मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कसरावद में एक मिठाई की दुकान में शुक्रवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद उस पर काबू पा लिया। इस दौरान दुकान में रखी मिठाईयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। समय रहते आग बुझा दी गई, वरना आस-पास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ जातीं। (यहां पढ़े पूरी खबर) 4. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सल्फास की गैस से दो मासूमों की मौत के बाद अब भिंड में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कीटनाशक दुकानों पर इनकी जांच के लिए टीम पहुंचेगी, अगर किसी दुकान पर सल्फास की गोली मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चोरी-छिपे इन गोलियों को बेचने की बात सामने आई थी। (यहां पढ़े पूरी खबर)