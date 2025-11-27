मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 08:12:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 08:12:40 PM (IST)
    MP Top News: खाद वितरण लाइन में लगी महिला की मौत, IAS संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, इंदौर-भोपाल हाईवे पर बड़ा हादसा
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी एक महिला का रुझान सोशल मीडिया के प्रति इतना बढ़ा कि अनपढ़ होने के बावजूद उसकी बनाईं रील्स इंस्टाग्राम पर छा गईं। हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, महिला के वीडियो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचे और फैंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इन रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलना शुरू हुई तो यह मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। अब फर्स्ट एसी में यात्रियों को कवर लगे हुए कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये कंबल पुराने कंबलों की तुलना में हल्के, साफ-सुथरे और अधिक हाइजेनिक हैं। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह सुविधा अब भोपाल से चलने वाली अन्य ट्रेनों में भी शुरू की जाएगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    आईएएस संतोष वर्मा द्वारा 23 को अजास्क के प्रांतीय सम्मेलन में ब्राह्मण समाज की बेटियों पर आपत्तिजनक बयान देने से पूरे मध्यप्रदेश में गहरा आक्रोश फैल गया है। महाराजपुर और चंदला में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ तत्काल विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    MP के गुना जिले में किसानों की खाद की लंबी कतार और कड़कड़ाती ठंड में रात बिताने की स्थिति प्रशासन की दावों की पोल खोल रही है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बागेरी डबल लाक केंद्र पर खाद की कतार में लगे किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड आश्रम में गुरुवार की सुबह एक दुखद घटना हुई। आश्रम के महंत शंकर शरण दास (62) ने कथित रूप से कुछ लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में इंदौर-भोपाल रोड पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीहार के करीब एक कार खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो और तीन लोग घायल हो गए। नेमा परिवार परिवार राजस्थान से लौटा था और भोपाल जा रहा था। बताया जा रहा की कर में सवार संध्या नेमा भोपाल एसबीआई में एजीएम हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। अनुमान है कि 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक करीब 10 लाख भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन का नया प्लान तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा को ब्लाक करने के साथ हो गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

