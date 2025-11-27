MP Top News: खाद वितरण लाइन में लगी महिला की मौत, IAS संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, इंदौर-भोपाल हाईवे पर बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी एक महिला का रुझान सोशल मीडिया के प्रति इतना बढ़ा कि अनपढ़ होने के बावजूद उसकी बनाईं रील्स इंस्टाग्राम पर छा गईं। हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, महिला के वीडियो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचे और फैंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इन रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलना शुरू हुई तो यह मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। अब फर्स्ट एसी में यात्रियों को कवर लगे हुए कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये कंबल पुराने कंबलों की तुलना में हल्के, साफ-सुथरे और अधिक हाइजेनिक हैं। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह सुविधा अब भोपाल से चलने वाली अन्य ट्रेनों में भी शुरू की जाएगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)