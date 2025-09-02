MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MP Cabinet की बड़ी सौगात, महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध बने सबसे युवा अध्यक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध बने MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया मंगलवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के नए अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 29 साल के महान आर्यमन मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के 68 साल के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)