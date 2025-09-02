मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MP Cabinet की बड़ी सौगात, महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध बने सबसे युवा अध्यक्ष

    MP News | MP Top News | MP Cabinet की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया मंगलवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के नए अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आयकर विभाग ने भोपाल, इंदौर और मुंबई सहित कई शहरों में कार्रवाई करते हुए तीस से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 05:54:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 05:54:05 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MP Cabinet की बड़ी सौगात, महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध बने सबसे युवा अध्यक्ष
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MP Cabinet की बड़ी सौगात

    HighLights

    1. उमरिया में प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर दी जान।
    2. अगस्त में भोपाल एयरपोर्ट पर बढ़े हवाई यात्री।
    3. शहडोल में शराब पी रहा युवक अचानक पानी में गिरा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध बने MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष

    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया मंगलवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के नए अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 29 साल के महान आर्यमन मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के 68 साल के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    शहडोल में शराब पी रहा युवक अचानक पानी में गिरा

    शहडोल जिले सिंहपुर थाना क्षेत्र के केलमानिया बांध में पुलिस व रेस्क्यू टीम को एक युवक का शव मिला है, जिसकी उम्र 40 साल के आस पास होगी। जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि तीन लोग केलमनिया बांध के ऊपर बैठकर शराब पी रहे थे।(पूरी खबर यहां पढ़ें)

    IT ने भोपाल व इंदौर में साइंस हाउस के ठिकानों पर मारा छापा

    आयकर विभाग ने मंगलवार सुबह भोपाल, इंदौर और मुंबई सहित कई शहरों में एक साथ कार्रवाई करते हुए तीस से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भोपाल के एमपी नगर स्थित साइंस हाउस और इंदौर में उससे जुड़े सहयोगी संस्थानों पर हो रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    उमरिया में प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर दी जान

    उमरिया में एक प्रेमी युगल ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर मालगाड़ी से कट कर अपनी जान दे दी। मरने से पहले दोनों प्रेमी-प्रेमिका आपस में लिपट गए थे और इसी तरह रेलवे ट्रैक पर लेट गए थे। यह अनुमान रेलवे ट्रैक पर पड़ी उनकी कटी हुई लाश को देखकर लगाया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    अगस्त में भोपाल एयरपोर्ट पर बढ़े हवाई यात्री

    लगातार बारिश होने एवं वेडिंग सीजन नहीं होने के कारण भोपाल से हवाई सफर करने वालों की संख्या उम्मीद के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि, जुलाई के मुकाबले अगस्त में यात्री बढ़े हैं लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम कोशिशों के बावजूद संख्या डेढ़ लाख तक नहीं पहुंच सकी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    इसे भी पढ़ें... NEET UG Counselling 2025: फिर से जमा करने होंगे दस्तावेज, NRI कोटे को 4 सितंबर तक का समय, जानें पूरी गाइडलाइंस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.