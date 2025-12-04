कंडक्टर किराया लेता रहा पर नहीं दी टिकट... भोपाल की सिटी बस का वीडियो वायरल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर में दौड़ने वाली सिटी बसों के टिकट कलेक्शन सिस्टम में एक बार फिर गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कटारा की ओर जाने वाली एक सिटी बस में एक यात्री ने टिकट न मिलने की शिकायत करते हुए वीडियो बनाया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। लगभग 47 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंडक्टर सभी यात्रियों से किराया तो ले रहा है, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दे रहा।
जब यात्री ने टिकट मांगते हुए सवाल किया, तो कंडक्टर ने मशीन खराब होने का बहाना बना दिया। यह वीडियो शाम तक निगम अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद टिकट कलेक्शन प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।
मशीन से टिकट न देने की स्थिति में दो तरह की गड़बड़ी की आशंका सामने आती है- पहली, कंडक्टर द्वारा अधिक किराया वसूलना और दूसरी, पूरी राशि बस एजेंसी को न देना। ऐसी परिस्थितियों में बस ऑपरेटर बाद में नुकसान का हवाला देकर निगम से रियायत मांगते हैं, जिससे यात्रियों और निगम दोनों पर आर्थिक भार बढ़ता है।
बीसीएलएल के डायरेक्टर मनोज राठौर ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि किराया लेकर टिकट नहीं दी जा रही है, तो जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
