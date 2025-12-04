मेरी खबरें
    कंडक्टर किराया लेता रहा पर नहीं दी टिकट... भोपाल की सिटी बस का वीडियो वायरल

    MP News: भोपाल की सिटी बस सेवा में टिकट कलेक्शन को लेकर एक बार फिर गंभीर लापरवाही सामने आई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कटारा जाने वाली बस में एक यात्री ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया कि कंडक्टर किराया लेने के बावजूद किसी को टिकट नहीं दे रहा था। 47 सेकंड का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 02:46:41 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 02:48:54 AM (IST)
    कंडक्टर किराया लेता रहा पर नहीं दी टिकट... भोपाल की सिटी बस का वीडियो वायरल
    भोपाल सिटी बस कलेक्शन सिस्टम पर फिर सवाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. यात्री ने वीडियो बनाकर शिकायत की
    2. कंडक्टर ने दिया मशीन खराब का बहाना
    3. BCLL डायरेक्टर ने जांच की बात कही

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर में दौड़ने वाली सिटी बसों के टिकट कलेक्शन सिस्टम में एक बार फिर गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कटारा की ओर जाने वाली एक सिटी बस में एक यात्री ने टिकट न मिलने की शिकायत करते हुए वीडियो बनाया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। लगभग 47 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंडक्टर सभी यात्रियों से किराया तो ले रहा है, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दे रहा।

    जब यात्री ने टिकट मांगते हुए सवाल किया, तो कंडक्टर ने मशीन खराब होने का बहाना बना दिया। यह वीडियो शाम तक निगम अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद टिकट कलेक्शन प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।


    मशीन से टिकट न देने की स्थिति में दो तरह की गड़बड़ी की आशंका सामने आती है- पहली, कंडक्टर द्वारा अधिक किराया वसूलना और दूसरी, पूरी राशि बस एजेंसी को न देना। ऐसी परिस्थितियों में बस ऑपरेटर बाद में नुकसान का हवाला देकर निगम से रियायत मांगते हैं, जिससे यात्रियों और निगम दोनों पर आर्थिक भार बढ़ता है।

    यह भी पढ़ें- MP में इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल और लेट, चेक-इन सिस्टम फेल... तकनीकी गड़बड़ी और क्रू की कमी से यात्री हुए परेशान

    बीसीएलएल के डायरेक्टर मनोज राठौर ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि किराया लेकर टिकट नहीं दी जा रही है, तो जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- इंदौर में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, दुकानदारों ने रिमूवल अधिकारी को पीटा; दो के खिलाफ FIR

