कंडक्टर किराया लेता रहा पर नहीं दी टिकट... भोपाल की सिटी बस का वीडियो वायरल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर में दौड़ने वाली सिटी बसों के टिकट कलेक्शन सिस्टम में एक बार फिर गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कटारा की ओर जाने वाली एक सिटी बस में एक यात्री ने टिकट न मिलने की शिकायत करते हुए वीडियो बनाया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। लगभग 47 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंडक्टर सभी यात्रियों से किराया तो ले रहा है, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दे रहा।

जब यात्री ने टिकट मांगते हुए सवाल किया, तो कंडक्टर ने मशीन खराब होने का बहाना बना दिया। यह वीडियो शाम तक निगम अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद टिकट कलेक्शन प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।