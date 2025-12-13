MP Top News: शिवराज सिंह चौहान की बढ़ाई गई सुरक्षा, फिर शुरू होगी महापौर एक्सप्रेस, भोपाल में कचरे से बनेगी सड़क

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली ताजा खुफिया जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
प्रदेश की पहली 10 लेन सड़क के निर्माण में राजधानी भोपाल से निकला लाखों मीट्रिक टन कचरा उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने भोपाल नगर निगम को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही आदमपुर खंती से सालिड वेस्ट के सैंपल लेकर उसकी लैब टेस्टिंग भी कराई गई है।
भोपाल नगर निगम आम नागरिकों को घर पर ही रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आठ साल से बंद पड़ी महापौर एक्सप्रेस सेवा को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना पर महापौर परिषद में विचार-विमर्श किया जाएगा और इसके बाद आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि सेवा का संचालन ज्यादा प्रभावी और जरूरतों के अनुरूप किया जा सके।
शनिवार को बलिया से मुंबई जाने वाली 11072 कामायनी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में ड्यूटी पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक और एक पुलिसकर्मी के बीच मारपीट हो गई। विवाद में आरक्षक ने डिप्टी सीटीआई के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें सीटीआई बुरी तरह घायल हो गए।
खंडवा में फिनो फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड शाखा भंडारिया रोड खंडवा में बैंक के साथ धोखाधड़ी कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित बैंक मैनेजर को रामनगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित वर्ष 2022 से फरार था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी।
बुरहानपुर में नकली पुलिस अफसर बन कर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पाला शनिवार को यातायात थाने के असली पुलिस आरक्षक से पड़ गया। आरक्षक को बातचीत शुरू होते ही फ्रॉड कॉल होने का पता चल गया था। उसने इसका फायदा उठाते हुए जांच के लिए रोके गए वाहन चालक व उसमें सवार अन्य लोगों को भी ठग की बातचीत सुना कर उन्हें जागरूक किया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराधी तत्वों के खुलेआम घूमने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात मेडिकल परिसर में मौजूद दो अपराधी तत्वों ने मरीज के स्वजन के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चेन लूट ली। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को सुरक्षा गार्डों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।