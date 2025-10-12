मेरी खबरें
    दीपावली से पहले MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस पटाखों का जखीरा जब्त

    MP News: नौगांव थाना पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान लगभग 70 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए गए। बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने पर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:42:10 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 08:48:10 PM (IST)
    अवैध रूप से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया (File Photo)

    1. MP पुलिस ने 70 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए।
    2. बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री-भंडारण पर कार्रवाई।
    3. आरोपी पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज।

    नईदुनिया न्यूज, नौगांव: नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 70 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि दीपावली पर्व को देखते हुए बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

    इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। जब्त किए गए पटाखों को थाने में सुरक्षित रखा गया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि अवैध रूप से पटाखों की बिक्री व भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।


    ब्रिजकिशोर शिवहरे के मकान की सूचना मिली तो हमारे थाने की फोर्स रात्रि में पहुंची और इनके पास से पटाखा बेचने का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे पुलिसकर्मी सात बोरियों में पटाखे भरकर थाने में सुरक्षित जगह रख दिया गया है जिसकी कीमत लगभग 70 हजार बताई गई है।

