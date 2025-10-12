दीपावली से पहले MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस पटाखों का जखीरा जब्त
MP News: नौगांव थाना पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान लगभग 70 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए गए। बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने पर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:42:10 PM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 08:48:10 PM (IST)
अवैध रूप से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया (File Photo)
HighLights
- MP पुलिस ने 70 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए।
- बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री-भंडारण पर कार्रवाई।
- आरोपी पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
नईदुनिया न्यूज, नौगांव: नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 70 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि दीपावली पर्व को देखते हुए बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। जब्त किए गए पटाखों को थाने में सुरक्षित रखा गया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि अवैध रूप से पटाखों की बिक्री व भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।