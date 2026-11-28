नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग में 26.24 करोड़ की गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रमुख बिंदुओं का खुलासा किया गया है। जांच में फर्जी खरीदी, दूसरे राज्यों में अवैध परिवहन, कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी और गोदाम में अमानक स्तर का चावल जमा करने जैसे गंभीर तथ्य सामने आए हैं।

प्रशासन ने इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिहर ट्रेडर्स ग्राम हर्रा के प्रोपराइटर स्वप्निल खनूजा द्वारा 01 जनवरी 2026 से 27 अक्टूबर 2026 के बीच कृषि उपज मंडी समिति गोरखपुर के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर 140 धान विक्रेताओं से कुल 1,22,584.50 क्विंटल धान का नगद खरीदा गया।

इस खरीद का कुल मूल्य 26,24,23,068.60 छब्बीस करोड़ चौबीस लाख तेईस हजार अड़सठ रुपये साठ पैसे दिखाया गया और इस पर 33,32,164.09 मंडी शुल्क तथा 5,24,846.13 निराश्रित शुल्क जमा की गई। जांच दल द्वारा 140 में से रेंडम आधार पर 16 विक्रेताओं के खाते दर्ज किए गए जिनके नाम पर कुल 45,986.50 करोड़ रुपये धान और 9.94 करोड़ का भुगतान दर्ज था। बयानों से प्रमाणित हुआ कि ये सभी व्यक्ति भूमिहीन या अत्यल्प भूमि धारक मजदूर और बीपीएल श्रेणी के हितग्राही हैं। इनमें से कई लोग स्वयं हरिहर ट्रेडर्स में ₹300 प्रतिदिन की मजदूरी करते हैं। इन व्यापारियों ने न तो कोई धान बेचा है और न ही उन्हें कोई नगद भुगतान प्राप्त हुआ है। व्यापारी द्वारा इनके नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी प्रविष्टियां की गईं। यह भी पढ़ें- डिंडौरी में बिना मिलिंग महाराष्ट्र में बेची 100 करोड़ की सरकारी धान, EOW का छापा, 10 फर्जी किसानों को नोटिस अवैध रूप से दूसरे राज्यों में धान का ट्रांसपोर्टेशन ई-अनुज्ञा पोर्टल पर फर्जी खरीद के माध्यम से कागजों पर स्टॉक बढ़ाकर और कूट-रचित दस्तावेज तैयार कर महाराष्ट्र के व्यापारियों को 1,21,814.65 क्विंटल तथा तेलंगाना के व्यापारियों को 978 क्विंटल धान अवैध रूप से विक्रय कर भेजा गया। जांच के समय मिल परिसर में खड़े 6 ट्रकों में से एक ट्रक क्रमांक UP 70 FT 3918 में प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 300 मिलीलीटर धान लोड पाई गई।